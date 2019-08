AUTONOMIA. PRESIDENTE FONTANA: BASTA FAKE NEWS, NON METTIAMO A REPENTAGLIO IL RAPPORTO SOLIDALE FRA LE REGIONI

GOVERNATORE LOMBARDIA COMMENTA DICHIARAZIONI PRESIDENTE SVIMEZ

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2019 – “Lo sforzo positivo e continuativo

della Regione Lombardia, del suo sistema socio economico, dei

suoi imprenditori, di competere ad alto livello con le aree piu’

sviluppate dell’Europa e’ una garanzia per tutto il Paese.

Il presidente dello Svimez anche oggi a Rimini evoca scenari

negativi (sembrando addirittura soddisfatto) e pericoli derivati

dal percorso dell’Autonomia. Sbaglia ancora una volta perche’

prosegue a proporne una lettura ‘sfascista’: Nord contro Sud,

‘ricchi’ contro ‘poveri'”.

Lo afferma il governatore della Regione Lombardia Attilio

Fontana commentando le affermazioni del presidente

dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel

Mezzogiorno, Adriano Giannola. Intervenuto al Meeting di Rimini.

“L’Autonomia – spiega il presidente Fontana – interviene nel

rapporto centro e periferia per cambiarlo; non mette a

repentaglio il rapporto solidale fra le regioni, propone una

sfida sulla responsabilita’ e l’efficienza, crea – questo si – un

confronto con le classi dirigenti sia nazionali che locali,

abbarbicati al potere per il potere. Interviene su questo,

mostrando che e’ possibile governare con sobrieta’, efficienza e

senza clientelismi”.

“Il nostro percorso e’ condiviso con enti locali e stakeholder –

ha rimarcato il presidente Fontana – ai quali proponiamo un

nuovo patto istituzionale virtuoso che esclude un neo

centralismo regionale e valorizza e responsabilizza gli

amministratori sul territorio”.

“Giannola – chiosa Attilio Fontana – evidentemente spera in un

governo giallorosso per evitare tutto cio’; nella speranza di

mantenere quanto piu’ a lungo lo status quo che si traduce nella

idea della vecchia classe dirigente meridionale che cambiare

qualcosa, rendere le comunita’ protagoniste, sarebbe per loro un

pessimo affare”.

“Liberare le energie positive del sud – conclude il presidente

della Regione Lombardia e’ fumo negli occhi per chi, per decenni,

e’ ingrassato ai danni dei cittadini meridionali”.

“Sull’autonomia regionale stiamo

assistendo a un dibattito surreale e a inaccettabili

mistificazioni, con insensati allarmi su regioni di serie A o B

o su spaccature a livello nazionale”.

E’ il commento dell’assessore all’Autonomia e Cultura della

Regione Lombardia Stefano Bruno Galli alle dichiarazioni del

presidente Svimez intervenuto al Meeting di Rimini.

“Spiace constatare che neppure il presidente dello Svimez,

Adriano Giannola, oggi ospite del meeting di Rimini – prosegue

Galli – non si sia preso il disturbo di leggere il testo in

discussione e parli, senza sapere nulla, di un Sud che si

impoverirebbe e di un presunto sovranismo regionale”.

“Intanto ricordiamo a Giannola – continua l’assessore regionale

della Lombardia Galli – che si sta attuando una riforma prevista

dalla nostra Costituzione. Cerchiamo di attuare il regionalismo

differenziato previsto dal terzo comma dell’articolo 116 della

Costituzione, che non e’ mai stato applicato. Il nostro percorso

e’ un atto di grande lealta’ costituzionale. Poi, visto che

Giannola non ha chiaramente letto il testo lo informiamo che le

risorse che resteranno alle Regioni sono le stesse attualmente

gia’ stanziate per le singole competenze che verranno decentrate.

I trasferimenti non cambieranno neppure di un euro: la vera

sfida e’ proprio questa, risparmiare ulteriormente a parita’ di

servizi erogati, innescando meccanismi di virtuosita’ con il

deliberato obiettivo di reinvestire per elevare la qualita’ degli

stessi servizi. E’ la sfida della responsabilita’ e

dell’efficienza. Le regioni meridionali in cosa sarebbero dunque

penalizzate? Per le Regioni che per ora non intraprenderanno il

percorso del regionalismo differenziato non cambiera’ nulla,

neppure un euro, rispetto a quanto ricevono oggi”.

“L’autonomia deve andare avanti – conclude Galli – perche’ serve

per responsabilizzare gli enti locali e per dare servizi

migliori ai cittadini. Serve a risparmiare risorse, cosa che

purtroppo oggi non accade in molte regioni meridionali dove gli

errori e gli sprechi di pessimi amministratori, che devono

essere mandati a casa, sono coperti e giustificati anche dallo

Svimez. L’autonomia e’ utile per premiare quegli enti

territoriali che hanno una gestione virtuosa delle risorse, che

sanno ben amministrare per il bene dei propri cittadini. La

Lombardia in questo e’ un esempio da seguire”.

