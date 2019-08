Cesano Boscone. Chiesa gremita per l’ultimo saluto ad Alessandro

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 agosto 2019 – Nel pomeriggio di oggi, nella chiesa di San Giovanni Battista, si sono svolti i funerali di Alessandro Carulli, il tassista 45enne, mancato la mattina dello scorso 13 agosto, dopo un improvviso malore, che lo ha colpito dopo una partita di tennis in vacanza a Lido di Spina, in provincia di Ravenna, dove era in vacanza con la moglie e le sue due bambine.

Una chiesa gremita di parenti, amici e colleghi ha accolto il feretro per l’ultimo saluto e tutta la comunità cesanese si è stretta con un forte abbraccio alla famiglia.

A celebrare la Santa Messa il parroco Don Luigi Caldera, mentre, il vice sindaco, Salvatore Gattuso, a nome di tutta la comunità e dell’Amministrazione Comunale, ha fatto le condoglianze alla moglie e ai famigliari.

Al termine della cerimonia funebre, sul sagrato della chiesa, l’ultimo saluto ad Alessandro Carulli con un lungo e caloroso applauso di tutti i presenti e con il suono dei clacson dei taxi dei numerosi colleghi tassisti, parcheggiati in fila davanti alla chiesa.

Vittorio Aggio