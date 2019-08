PIANO QUARTIERI. VIA BENEDETTO MARCELLO, AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Il primo ampio intervento in 40 anni: manutenzione, marciapiedi più larghi, attraversamenti pedonali, sosta tracciata, illuminazione e nuovi alberi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2019 – Partono domani, martedì 20 agosto, i primi lavori per giungere alla riqualificazione di via Benedetto Marcello. Grazie a interventi di manutenzione, che dureranno circa tre mesi, l’area che ospita il mercato verrà rigenerata con la sistemazione dei marciapiedi e del parterre, il riordino degli spazi del mercato e la posa di nuovi alberi, a completamento e ripristino dei filari esistenti. Si tratta della prima fase di un percorso che intende riqualificare questo prezioso asse verde del quartiere, rendendolo più fruibile e sicuro.

“È il primo intervento serio di manutenzione del parterre dagli anni ‘80 ad oggi – dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità e Lavori pubblici) –. Un passo fondamentale verso una riqualificazione che in prospettiva vuole portare Benedetto Marcello ad assomigliare all’asse di via Morgagni. Il progetto si inserisce nell’ambito dei tanti interventi pubblici e privati in corso sull’asse piazza San Babila-via Padova e rappresenta un ulteriore passo nella rigenerazione delle piazze e dei luoghi al centro di quartieri, volta a migliorare la qualità dello spazio pubblico con più alberi, aree pedonali e moderazione del traffico”.

I lavori sull’area del mercato si svolgeranno in due fasi, coinvolgendo prima una parte poi l’altra del parterre. Durante l’intervento le bancarelle del mercato ricadenti nell’area di cantiere verranno spostate in viale A. Doria, nel tratto tra piazzale Loreto e via Palestrina, per poi tornare su via Benedetto Marcello una volta completato l’intervento.

“Questo intervento – aggiunge l’assessora al Commercio e Attività produttive Cristina Tajani – mira a rendere più vivibile l’area per i pedoni, più sicuro e ordinato il parcheggio delle auto e più piacevole l’esperienza del mercato. Si tratta di un mercato storico, molto frequentato e apprezzato, e per questo, in accordo con gli operatori, abbiamo voluto migliorare la qualità dell’area e facilitare l’accessibilità agli spazi commerciali”.

“Soddisfazione per l’inizio di questi lavori di riorganizzazione e miglioramento dell’area con la prospettiva di realizzare lavori di ulteriore riqualificazione anche nelle vie limitrofe”, esprime Caterina Antola, presidente del Municipio 3.

Secondo le indicazioni della Sovrintendenza, si darà poi corso anche ad interventi di vera e propria riqualificazione: la nuova sistemazione dell’area salvaguarderà due percorsi pedonali lungo i due filari alberati laterali del parterre. L’accesso pedonale al parcheggio sarà consentito tramite gli attraversamenti pedonali posti agli incroci con via Vitruvio e via Scarlatti e saranno tracciati due nuovi attraversamenti pedonali, oggi non esistenti, a metà del parterre, lungo via Benedetto Marcello.

L’intera area sarà illuminata attraverso un nuovo impianto oggi non esistente. Si interverrà infine sulle alberature. L’area ospita attualmente 43 esemplari tra tigli e platani e l’intervento, allo scopo di completare i quattro filari alberati, prevede la piantumazione di 19 nuovi alberi e l’ampliamento dei tornelli quadrati che li contornano.

Gli attuali percorsi all’incrocio con via Vitruvio verranno protetti e valorizzati ampliando le superfici disponibili, eliminando le barriere architettoniche e provvedendo a dotare la pavimentazione dei percorsi loges per ipovedenti. Nel parterre centrale saranno tracciati gli stalli gialli/blu per la sosta regolamentata a tutela dei residenti e saranno riorganizzati in modo da non danneggiare le alberature. Il parcheggio sarà accessibile tramite due passi carrabili in ingresso e due in uscita. Saranno inoltre tracciati stalli anche lungo via Benedetto Marcello, allontanando così le automobili dagli alberi e le loro radici, migliorandone la qualità e le condizioni vegetative.

I lavori di questa prima fase avranno un costo di circa 450mila euro.

Successivamente, il Comune amplierà l’intervento di riqualificazione a tutto l’asse e alle vie limitrofe, concordandolo con la Sovrintendenza. Per la definizione di questo progetto, per cui si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro proveniente dalla convenzione del parcheggio interrato realizzato anni fa, nei prossimi mesi si svolgeranno riunioni presso il Municipio 3.