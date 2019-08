Salute Donna Onlus: “No ai parcheggi a pagamento per i malati davanti al Besta e all’Istituto Tumori”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2019 – Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Direttore,

anche i parcheggi intorno all’Istituto Tumori e al Besta – che sono Ospedali dove purtroppo non vai per caso – saranno presto tutti a pagamento: la sosta costerà un euro e 20 all’ora. Al tuo cancro o alla tua patologia neurologica, che spesso ti impediscono di lavorare e di muoverti coi mezzi pubblici, si aggiunge il fardello di questo costo. Moltiplicatelo per i lunghi periodi di cura necessari – spesso quotidiani -, per il numero dei pazienti e dei loro familiari, sommatelo a quello delle centinaia di volontari che offrono il loro aiuto in queste strutture – come quelli della nostra associazione, Salute Donna Onlus – e aggiungete gli operatori sanitari che ci lavorano. Che costo sociale emerge?

Abbiamo chiesto da mesi al Sindaco e all’Assessore alla Viabilità un incontro per cercare una soluzione. Per ora solo silenzio. Proviamo ancheda queste pagine. Attendiamo una convocazione a

presidente@salutedonnaonlus.it

Grazie

Anna Mancuso

Presidente Salute Donna Onlus

da 25 anni impegnata nella prevenzione e nella lotta ai tumori