Viabilità: Abbiategrasso, chiusura del passaggio a livello di viale Mazzini, ecco quando

Dal 28 al 31 agosto 2019, Reti Ferroviarie Italiane dovrà eseguire manutenzioni urgenti su questo tratto del binario

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 19 agosto 2019 – Il binario della ferrovia, nel tratto compreso all’interno del passaggio a livello di viale Mazzini, necessita con urgenza di interventi di manutenzione: la società Valsecchi Armamento Ferroviario, incaricata da RFI dell’esecuzione dei lavori, dovrà pertanto operare in quell’area per alcuni giorni, e il transito sarà chiuso dalla tarda serata di mercoledì 28 agosto (a partire dalle ore 23) alla prima mattinata di sabato 31 agosto (i lavori si concluderanno alle ore 5).

Si precisa che la chiusura del passaggio a livello di viale Mazzini sarà completa per l’intero periodo dei lavori, e interesserà sia il traffico automobilistico sia pedonale e ciclabile. I percorsi alternativi saranno indicati sul posto con opportuna segnaletica.

Inoltre, i mezzi di trasporto pubblico devieranno i percorsi e predisporranno opportuni avvisi in corrispondenza dei punti di fermata.