CINETURISMO, CHIUDE IL 16 SETTEMBRE IL CONCORSO “CIAK #INLOMBARDIA” PER SCOPRIRE NUOVE ‘LOCATION’

MAGONI E GALLI: 100.000 EURO PER PROMUOVERE I SET LOMBARDI

BANDO RIVOLTO A CREATIVI 18-35 ANNI PER PROGETTI FOTO/AUDIOVIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 agosto 2019 – Fino a lunedi’ 16 settembre sara’

possibile inviare le domande per partecipare al bando di

concorso ‘Ciak #inLombardia’. Con una dotazione di 100.000 euro,

il bando selezionera’ progetti fotografici e audiovisivi con

l’obiettivo di far conoscere nuove location lombarde adatte al

cinema, alla televisione, alla fiction e alla pubblicita’. Allo

stesso tempo, foto e pellicole dovranno promuovere localita’

famose della Lombardia sotto una veste insolita, originale e

attrattiva.

CINETURISMO IN GRANDE ASCESA – “La Lombardia – spiega

l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda,

Lara Magoni – e’ un vero e proprio set cinematografico all’aria

aperta, location ideale per realizzare film e fotografie

d’autore, gia’ scelta da numerosi registi e fotografi top per

realizzare pellicole e riprese note in tutto il mondo. E il

cineturismo sta dando ottimi risultati in termini di visite, con

molti turisti che arrivano nelle nostre citta’ dopo averle potute

ammirare sul grande schermo”.

“Ecco perche’ promuovere la nostra regione attraverso la macchina

da presa e gli scatti d’autore – ha concluso – rappresenta

un’ottima operazione di marketing territoriale: permettera’ ai

visitatori di conoscere anche localita’ meno conosciute ma

davvero uniche che potranno essere valorizzate grazie alla magia

che solo il cinema e la fotografia artistica possono regalare”.

IMPEGNO DI REGIONE PER SETTORE AUDIOVISIVO – “Un concorso per

premiare prodotti fotografici e audiovisivi che abbiano

l’obiettivo di far conoscere possibili nuove location lombarde

per il cinema, la televisione, la fiction e la pubblicita’ e’

sicuramente un’iniziativa meritoria, che va a integrarsi con il

gia’ cospicuo impegno attuato dall’assessorato alla cultura nel

settore dell’audiovisivo”, sottolinea l’assessore Galli.

Il concorso – continua l’assessore comunale – valorizza la

ricerca della Lombardia ‘segreta’, di ambientazioni sconosciute,

siano esse montane, lacustri oppure ispirate al grande regista

lombardo Ermanno Olmi”.

CRITERI DI VALUTAZIONE – I criteri di valutazione per la scelta

dei progetti migliori saranno: originalita’ del progetto, qualita’

tecnica dell’elaborato ed efficacia comunicativa.

All’iniziativa possono partecipare i giovani tra i 18 e i 35

anni, residenti in Italia o all’estero, studenti o diplomati di

licei artistici, accademie di belle arti, corsi universitari,

scuole professionali di settore delle arti visive. Sono escluse

le ‘persone giuridiche’.

GRADUATORIA – Al termine della valutazione degli elaborati sara’

stilata una graduatoria. Ai primi classificati e’ riconosciuto un

corrispettivo economico per complessivi 80.000 euro cosi’

ripartito:

per gli elaborati fotografici:

1° classificato – euro 6.000

2° classificato – euro 4.000

3° classificato – euro 3.000

4° classificato – euro 1.500

5° classificato – euro 500

per gli elaborati audiovisivi

1° classificato – euro 15.000

2° classificato – euro 7.000

3° classificato – euro 4.000

4° classificato – euro 2.000

5° classificato – euro 1.000.

QUATTRO RICONOSCIMENTI SPECIALI – Sono inoltre previsti quattro

riconoscimenti speciali: il ‘Premio Lombardia Segreta’, dedicato

ai progetti che meglio rappresentano luoghi e destinazioni poco

conosciute o localita’ famose immortalate da una prospettiva

originale e insolita (per la fotografia previsto un

corrispettivo economico di 2.000 euro, per il video di 7.000

euro); il ‘Premio Ermanno Olmi’, per i progetti legati ai luoghi

e alle destinazioni scelte dal noto regista nei suoi film (per

la fotografia corrispettivo economico di 2.000 euro, per il

video di 7.000 euro); il ‘Premio Montagna’, dedicato ai progetti

che meglio rappresentano le montagne della Lombardia (per la

fotografia 2.000 euro, per il video 7.000 euro) e, infine, il

‘Premio Lago’ per i progetti che meglio valorizzano i laghi

lombardi (per la fotografia 2.000 euro, per il video 7.000 euro).

