Inghilterra: cosa vedere nei dintorni di Londra

Milano, 20 agosto 2019 – Quando si pensa ad una vacanza in Inghilterra la prima tappa che salta alla mente è Londra con i suoi quartieri caratteristici, i musei, il Tamigi, Buckingham Palace e tutto quanto orbita attorno al dorato mondo della corona inglese. Totalmente rapiti dalle opportunità di svago che offre la capitale, i turisti spesso dimenticano che fuori da Londra ci sono dei posti magici meritevoli di essere visitati: Stonehenge, la prestigiosa università di Cambridge, le spiagge della Cornovaglia, il castello di Warwick e Stratford Upon Avon, la pittoresca città natale del grande Shakespeare.

Stonehenge è un sito archeologico molto suggestivo che dista circa 140 km dalla capitale. Ogni anno questo luogo accoglie milioni di turisti che si recano nello Wiltshire attratti dai blocchi di pietra di età neolitica allineati e sormontati da architravi che, con molta probabilità, rappresentavano un osservatorio astronomico. Per chi ama immergersi in uno dei simboli della cultura inglese, Cambridge è la meta ideale in quanto ricca di biblioteche, musei e gallerie d’arte, incorniciata da un fiume navigabile per mezzo di particolari imbarcazioni di legno. Sulle rive del fiume Avon è possibile visitare il castello medievale di Warwick, un appuntamento irrinunciabile per i romantici in cerca dell’atmosfera che si respirava alla corte di Guglielmo il Conquistatore.

Il castello è una fortezza risalente al 914 perfettamente conservata e immersa in un parco di circa 26 ettari. Durante il giorno ospita eventi e spettacoli, alcuni dei quali a sfondo storico. La cittadina di Stratford Upon Avon è dedicata agli appassionati di letteratura perché ospita la casa natale di Shakespeare e il poco distante cottage della moglie Anne Hathaway. Dopo aver visitato le destinazioni proposte, si consiglia una sosta rilassante presso le meravigliose spiagge di sabbia della Cornovaglia in cui si possono praticare nuoto e surf.

Oltre a dover pianificare il migliore itinerario da seguire in base alle proprie preferenze, i viaggiatori avranno bisogno di comunicare in inglese con gli abitanti del luogo per chiedere informazioni e consigli durante il proprio soggiorno. Per non trovarsi spaesati in previsione di un viaggio all’estero sarà utile rispolverare le conoscenze basilari della lingua iscrivendosi a dei corsi di inglese online.

Come muoversi agevolmente fuori da Londra? Tra autobus, strade e ferrovie, l’Inghilterra è dotata di una fitta rete di trasporti, di conseguenza spostarsi per visitare la campagna circostante e le altre città è molto più semplice di quanto si possa immaginare.

Il sistema ferroviario inglese mette a disposizione dei turisti che vogliono attraversare da nord a sud il territorio il Brit Rail Consecutive Pass e il Flexi Pass. Il primo biglietto è un’ottima soluzione per chi ha già stabilito con anticipo i luoghi da visitare mentre il secondo biglietto, decisamente più flessibile, è dedicato perlopiù ai turisti che preferiscono avere la libertà di definire il proprio itinerario all’ultimo momento. Il biglietto ideale per andare da Londra verso la cittadina di Stratford Up Avon e le zone costiere vicine è il London Plus Pass, che consente di raggiungere usufruendo dello stesso biglietto anche i principali aeroporti collegati alla città tramite un servizio di treni Express.

Per i visitatori che scelgono di effettuare diverse soste durante il soggiorno, la scelta più pratica ed economica è quella di noleggiare un’auto presso una delle tante affidabili società di autonoleggio sparse sul territorio britannico.