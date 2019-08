LOMBARDIA. VIA ALLA VENDEMMIA, ROLFI: PUNTIAMO SU QUALITA’ E DISTINTIVITA’ DEL VINO

ASSESSORE IN OLTREPO’ PAVESE: A PROWEIN PRIMA COLLETTIVA LOMBARDA

(mi-lorenteggio.com9 Corvino San Quirico/PV, 20 agosto 2019 – Qualita’ del vino prima

che quantita’, promozione del territorio e delle sue specificita’,

valorizzazione del paesaggio. Queste le linee guida tracciate

dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di

Regione Lombardia Fabio Rolfi all’avvio della vendemmia in

Oltrepo’ Pavese alla Tenuta Mazzolino di Corvino San Quirico

(Pavia).

Presenti all’avvio della vendemmia, in un’annata che si annuncia

di qualita’, ma con il 20% in meno di quantita’, il futuro

direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepo’ Pavese Carlo

Veronese e il responsabile della raccolta dell’azienda Stefano

Malchiodi.

PRIMO OBIETTIVO LA QUANTITA’ – “Non dobbiamo inseguire la

quantita’, ma la qualita’ – ha detto l’assessore Fabio Rolfi -, il

nostro primo obiettivo deve essere posizionare piu’ in alto la

nostra bottiglia per prezzo, grazie al valore del prodotto”.

“E venendo all’Oltrepo’ Pavese che ci ospita – ha continuato –

dobbiamo dire che siamo in un territorio di cui si parla a volte

per problemi, ma che, se fa squadra, ha grandi potenzialita'”.

OLTREPO’ HA CARTE VINCENTI – “L’Oltrepo’ – ha sottolineato Rolfi –

ha tutte le qualita’ per vincere, grazie alle sue aziende, al suo

magnifico territorio e alle sue tipicita’, la battaglia sul

mercato aumentando le sue quote di vendita di vino, ma non

solo”.

I DATI 2018 – La produzione in ettolitri della vendemmia 2018 in

Lombardia aveva superato gli 1,572 milioni di ettolitri di ‘vino

finito’ (+55,03% rispetto alla sfortunata vendemmia del 2017. La

produzione totale di uva e’ stata di 2,415 milioni di quintali,

su una superficie rivendicata di 21.213,85 ettari.

REGIONE CREDE NEI SUOI VINI – “Non dobbiamo avere paura della

diminuzione della quantita’ – ha ribadito l’assessore -, ma

garantire al consumatore una sempre crescente quantita'”. “In

questo senso rientrano le azioni che abbiamo messo in campo come

Regione Lombardia perche’ crediamo nei nostri vini, nelle nostre

aziende e nei territori lombardi”.

VINI LOMBARDI NEI NOSTRI AGRITURISMI – “E’ gia’ stata approvata la

legge regionale che prevede il 100% di vini lombardi negli

agriturismi della nostra regione – ha ricordato l’assessore – e

lavoriamo affinche’ anche i ristoranti abbiano, come prima pagina

della carta dei vini, quelli lombardi”. “Nei prossimi mesi

daremo il via all’Osservatorio regionale della Carta dei vini

per capire il posizionamento delle nostre etichette nelle carte

dei vini di Milano”.

LOMBARDIA A PRO WEIN – “Credendo nel valore delle aziende

agricole e vitivinicole lombarde – ha spiegato l’assessore Rolfi

– sosterremo, per la prima volta, in primavera, la presenza

della Lombardia, con le sue aziende, alla piu’ grande

manifestazione vitivinicola, ProWein di Düsseldorf (Germania)”.

“Un B2B dove – ha aggiunto – la Lombardia portera’ qualita’ e

specificita’ dei territori”.

CARTE VINCENTI PER L’ENOTURISMO – “Il vino e le sue bottiglie –

ha affermato l’assessore Rolfi – sono le prime vetrine per il

territorio, per i vari luoghi della nostra Lombardia che ha una

vastita’ di vini che copre l’intera gamma”. “Con la qualita’ dei

vini e le loro varieta’ – ha concluso -, la Lombardia sapra’

regalare quelle emozioni sensoriali che gli appassionati di enoturismo cercano”.

Redazione