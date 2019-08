(mi-Lorenteggio.com) Trezzo sull’Adda, 20 agosto 2019 – Un incendio, per cause in fase di accertamento, è divampato in un impianto per la termovalorizzazione dei rifiuti. Sul posto sono accorse subito cinque squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e stanno compiendo le operazioni di bonifica.

V. A.