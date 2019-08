“Valsassina: la valle dei formaggi” prosegue con speciali degustazioni e le escursioni sulle tracce di Leonardo

Venerdì 23 agosto il caseificio Gildo dei F.lli Ciresa propone il “Past Contadino” a base di polenta, formaggi e vino; sabato 24 e domenica 25 agosto visite alla Ghiacciaia e alla Conca del Moncodeno visitate da Leonardo da Vinci.

(mi-lorenteggio.com) Barzio, 20 agosto 2019 – Gusto e tradizione protagonisti questo weekend grazie agli eventi di “Valsassina: la valle di formaggi”. Venerdì 23 agosto il caseificio Gildo dei F.lli Ciresa propone nella propria sede di Introbio il “Past Contadino” a base di polenta taragna, caprino e vino. Una speciale degustazione per esaltare i formaggi della tradizione valsassinese in abbinamento ai vini della Valtellina dell’Azienda Agricola A. Marsetti di Sondrio. Su richiesta sarà possibile partecipare alla visita alle grotte di stagionatura.

Continuano anche gli eventi nel segno della cultura: sabato 24 e domenica 25 agosto escursioni guidate “Sulle tracce di Leonardo”, alla scoperta della Ghiacciaia e della Conca del Moncodeno. Il programma prevede ritrovo alle 9 a Esino Lario con visita al Museo delle Grigne. A seguire, percorrendo il sentiero n.25, si raggiungerà il Rifugio Bogani per il pranzo, dove non mancheranno gli squisiti formaggi d’alpe della tradizione casearia valsassinese. Nel pomeriggio breve escursione con visita alla Ghiacciaia del Moncodeno e a conclusione della giornata la cena allietata da racconti leonardeschi e il pernottamento. Domenica mattina sveglia con la colazione in rifugio e l’escursione geologico-naturalistica verso la Madonnina, zona Dolino carsica del Moncodeno. Dopo il pranzo al sacco si prosegue lungo il sentiero n.19 verso la porta di Prada, arco naturale di rara bellezza. Infine, rientro all’Alpe Cainallo.

Per informazioni e prenotazioni: info@rifugiobogani.com cell. 368 3527021.

La rassegna “Sulle tracce di Leonardo” torna anche sabato 31 agosto con le visite guidate alle miniere Prato San Pietro – Parco Minerario di Cortabbio, dove sarà possibile degustare i caci del tempo di Leonardo. Ritrovo alle 9 alla biglietteria del parco Minerario di Cortabbio (prezzo d’ingresso 6,50 euro).

Ricordiamo che fino a domenica 25 agosto è possibile visitare la mostra “La Valsassina di Leonardo” allestita nella Sala Pensa all’interno della sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera a Barzio. Un interessante percorso di scoperta dei luoghi della Valsassina e del territorio lecchese che Leonardo aveva conosciuto e apprezzato. Completa la visita la proiezione del documentario a cura di Michele Mauri con riprese ed editing di Gabriele Ardemagni e coprodotto da Telenova.

Orari di apertura: 15:00/19:00.

INGRESSO LIBERO.

