Addio a Giovanni Buttarelli, Garante europeo della Protezione dei Dati Personali

Giovanni Buttarelli, Garante europeo della Protezione dei Dati Personali, ci ha lasciati la scorsa notte dopo una lunga malattia.

È stato un civil servant di grande e riconosciuta qualità, con una competenza straordinaria ed una forza morale che ne hanno fatto un riferimento europeo insostituibile nella difesa dell’interesse pubblico in ambito di privacy e protezione dei dati. Come capo dell’EDPS ha rappresentato un forte motivo di vanto internazionale a favore dell’Italia.

Con la sua scomparsa viene meno un uomo di grande esperienza, ma anche di grande coraggio, un uomo che ha saputo affrontare nodi istituzionali di forte rilievo e per ultima una malattia che non gli ha dato tregua, ma che non gli ha impedito di mantenere sino alla fine tutta la sua cordialità, il suo tono accogliente e la sua immutata disponibilità, come quando ha accettato con entusiasmo, nonostante le condizioni avverse, l’invito a partecipare appena poche settimane fa al DIGEAT 2019, dove tutti noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo nell’ultima apparizione in pubblico.

Giovanni Buttarelli lascia a noi tutti un’eredità di coerenza istituzionale e di conoscenza professionale, ma ancor di più un metodo: quello di aver avuto come riferimento indiscutibile l’interesse pubblico e il bene dei cittadini e dei consumatori.

Lascia questa eredità agli esperti del settore e addetti ai lavori, un’eredità che andrà coltivata e che, siamo certi, rappresenterà un comune patrimonio per gli impegni sfidanti del prossimo futuro.

Con le più rispettose condoglianze alla famiglia Buttarelli.

Raffaele Barberio, Presidente, Privacy Italia

Nicola Bernardi, Presidente, Federprivacy

Luca Bolognini, Presidente, IIP

Gianluigi Ciacci, Presidente, ANDIG

Matteo Colombo, Presidente, AssoDPO

Ugo Carlo Di Nicolò, Presidente, UniDPO

Massimo Iaselli, Presidente, ANDIP

Donato A. Limone, Direttore, SNAD e Presidente, Advisory Board Privacy Italia

Andrea Lisi, Presidente, ANORC-Professioni

Emilio Tosi, Direttore, Centro Studi Diritto Nuove Tecnologie