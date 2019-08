(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 agosto 2019 – Vandali ignoranti non vanno in vacanza e nuovamente i soliti ignoti hanno di nuovo vandalizzato la casetta del bookcrossing al Q.re Tessera, ma, nonostante il danno, l’ennesimo nel giro di pochi mesi, continua lo scambio dei libri e i cittadini continuano a portarli per metterli disponibili alla comunità. Una bella sfida: cultura contro i gesti di inciviltà e ignoranza.

V. A.