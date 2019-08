COMUNE, MORELLI (LEGA): “BENE VIA COZZI. FUORI LUOGHI DELLA MORTE DALLA CITTÀ”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 agosto 2019 – “Ringraziamo le forze dell’ordine e il nostro ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per l’efficace operazione che questa mattina ha portato allo sgombero di uno stabile occupato da 3 anni dai centri sociali. La palazzina di via Cozzi è solo uno dei luoghi di bivacco e illegalità che fanno di Milano la città ideale del Pd: in questo spazio, in cui si vendeva morte durante rave e feste senza controllo, le forze dell’ordine hanno trovato roulotte, ogni genere di sporcizia e cinque cani. Questa è la Milano che la Lega ripudia, mentre Sala fa il servizio fotografico in ciabatte”.

Lo dice in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

Redazione