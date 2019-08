GOLGI REDAELLI, BOLOGNINI: A MILANO L’ECCELLENZA NELL’ASSISTENZA NON VA IN VACANZA

DOPO IL PAT, ASSESSORE HA VISITATO STRUTTURA DI VIA D’ALVIANO

Milano, 21 agosto 2019 – "Un'altra struttura d'eccellenza, che

non chiude ad agosto, ma che continua a operare pienamente.

Un’eccellenza lombarda, come tante altre, che vogliamo

migliorare, anche in un’ottica di integrazione col sistema

sanitario”. Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’, prosegue il suo viaggio tra le realta’

del sistema socioassistenziale lombardo; oggi ha incontrato i

vertici della Asp ‘Golgi Redaelli” di via D’Alviano a Milano.

L’Azienda di Servizi alla Persona opera nel territorio della Ats

Citta’ Metropolitana di Milano e le sue attivita’ si svolgono

prevalentemente nell’ambito dei servizi di assistenza e cura

delle persone anziane, attraverso la gestione di numerose

strutture specializzate.

“Una visita importante, dopo quella al Trivulzio – ha

sottolineato Bolognini -. Oggi abbiamo incontrato ospiti e

personale nella Rsa, che ha 300 posti letto, visitato l’hospice,

i nuclei per gli stati vegetativi oltre che i centri diurni.

Servizi che vengono erogati in continuazione tramite Comune di

Milano e Regione Lombardia”.

Bolognini ha potuto approfondire la conoscenza delle strutture

incontrando Teresa Suardi, direttore medico servizi

riabilitativi, Antonio Grillo, direttore medico area

sociosanitaria, Giovanni Mercuri, direttore dell’istituto, e

Silvano Martina, vicedirettore generale della struttura

“La valutazione complessiva dei bisogni degli anziani viene

effettuata pienamente – ha ribadito l’assessore regionale – per

rispondere al meglio ai bisogni delle persone. Dal punto di

vista della Rsa aperta ma anche dell’assistenza domiciliare,

siamo molto avanti e possiamo fare ancora di piu’. Una delle

sfide a cui e’ chiamata Regione Lombardia.

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI – Dotate di Nuclei Alzheimer,

le Rsa sono strutture presso cui le persone anziane fragili con

bisogni complessi trovano assistenza, 24 ore al giorno, sette

giorni su sette. Attualmente offrono ospitalita’ a 736 pazienti –

308 a Milano, 261 a Vimodrone, 167 ad Abbiategrasso – con

percorsi di cura centrati sui bisogni delle persone e delle

famiglie. All’interno delle RSA ci sono nuclei riservati alle

persone affette da demenze e Alzheimer: 20 a Milano, 18 a

Vimodrone, 40 ad Abbiategrasso per un totale di 78 ospiti. L’

offerta, limitata a soli 20 ospiti a Milano, propone anche gli

spazi di vita collettiva dei Cdi (Centri Diurni Integrati).

Altri 2 ospiti di Milano possono essere presi in carico dalla

Rsa ‘aperta’ per integrare il lavoro dei ‘caregiver’ e delle

famiglie. Nelle Unita’ di Valutazione Geriatriche (Uvg) i nostri

medici valutano da piu’ punti di vista le condizioni della

persona e indicano il percorso piu’ adatto.

STRUTTURE DI CURE INTERMEDIE – Dopo traumi, operazioni o

malattie complesse, gli anziani e in generale le persone fragili

hanno bisogno di cure speciali per riattivarsi, recuperare

efficienza e tornare alla propria vita nel modo migliore

possibile. Al Redaelli tre sono le strutture dedicate alla Cure

intermedie, vale a dire ricoveri temporanei (30/90 giorni)

mirati a ottenere per ciascun paziente il massimo risultato.

Nella riabilitazione delle persone anziane c’e’ la possibilita’ di

accogliere 616 ospiti – 321 a Milano, 265 a Vimodrone, 186 ad

Abbiategrasso.

