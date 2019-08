Buccinasco. Piazza San Biagio, al via i lavori di asfaltatura

Domani mattina, venerdì 23 agosto, dalle ore 8 si procederà con il rifacimento della

pavimentazione della rotonda della Chiesetta. Non ci saranno chiusure al traffico né

sarà deviato il percorso degli autobus, possibile qualche rallentamento.

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 agosto 2019 – Come da programma, proseguono i lavori di asfaltatura iniziati nel mese di luglio. Domani, venerdì 23 agosto, la ditta incaricata procederà con l’intervento in piazza San Biagio a partire dalle ore 8 del mattino.

Saranno eseguite le operazioni di fresatura del manto esistente e successivamente sarà posato il

nuovo tappeto.

Saranno possibili disagi alla circolazione – si spera non eccessivi visto il periodo estivo – ma non

sono previste chiusure o limitazioni del traffico, né deviazioni del percorso degli autobus.

Redazione