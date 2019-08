Casalpusterlengo (Lodi). Chef di Cipriani Dolci scomparso a New York da sabato notte

(mi-lorenteggio.com) New York, 22 agosto 2019 – Il capo chef della Cipriani Dolci Grand Central non è stato visto o sentito da quattro giorni.

Andrea Zamperoni, originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, ha lasciato il famoso ristorante intorno alle 21:00 di sabato e avrebbe dovuto tornare al lavoro lunedì pomeriggio, ma non si è mai presentato per il suo turno.

La polizia ha riferito che il 33enne è stato visto l’ultima volta quella mattina nel suo appartamento sulla 74esima strada a Elmhurst, nel Queens.

“Quando non si è presentato al lavoro all’una del pomeriggio, abbiamo iniziato a preoccuparci”, ha dichiarato il responsabile di Cipriani Fernando Dallorso alla CBS2.

V. A.