Ceriano Laghetto – Pronti per l’appuntamento con la Festa del paese

Iniziative per tutti questo fine settimana nel centro storico

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 22 agosto 2019 – Quest’anno ricorre il 110° anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale di San Vittore Martire a Ceriano Laghetto, che si celebra nella tradizionale Festa del paese, in programma sabato 24 e domenica 25 agosto.

Sono ormai in fase di conclusione i preparativi per il nuovo fine settimana di festa in centro che chiude il sipario sulla programmazione degli appuntamenti estivi, iniziata lo scorso mese di giugno con i fine settimana di isola pedonale e di feste tra la piazza e il parco “Giardinone”.

Gli eventi per la patronale si aprono sabato dalle 16 con i mercatini di hobbysti ed artigiani e di specialità enogastronomiche, allestiti tra piazza Diaz e via Cadorna. Per i più piccoli al Giardinone ci saranno gonfiabili, quad e altre attrazioni. Alle 18 in biblioteca ci sarà una lettura con laboratorio, dedicata ai bambini, dal titolo “Il più grande bambino del West” a cui si affiancherà l’iniziativa “Un libro per tutti” con libri in regalo. Dalle 19 in piazza l’esibizione di Jazzercise e l’apertura dei punti ristoro. In Villa Rita ci sarà la possibilità di cenare con polenta e bruscitt o polenta e zola e torta paesana, in piazza Lombardia ci sarà la grigliata con arrosticini abruzzesi, salamelle e patatine. Dalle 20,45 in piazza Diaz lo spettacolo “Milano in musica” con “I Cantamilano” e “Gli Amici della Musica” e la conduzione di Giorgia Colombo di Telelombardia. A seguire “Sensazioni Forti”, Vasco tribute band. Domenica 25 agosto alle ore 11 in chiesa parrocchiale è in programma la Santa Messa solenne per la ricorrenza della consacrazione. Per tutto il periodo della festa sarà allestita in Oratorio la pesca di beneficenza. Alla sera, dalle 20,30, la processione con la statua della Madonna lungo le vie del centro. Dopo la conclusione in chiesa ci sarà lo spettacolo dei fuochi d’artificio in oratorio. Lunedì 26 alle 10,30 ci sarà la Santa Messa solenne con i preti del decanato presieduta dal vicario episcopale mons. Luca Raimondi.

“E’ la nostra festa del paese, con cui si conclude la programmazione estiva -ricorda l’assessore alla Cultura e al Tempo Libero Romana Campi – e stiamo lavorando per fare in modo che sia vissuta con grande partecipazione da parte di tutti. Per questo abbiamo messo a punto un programma che punta a coinvolgere tutte le fasce d’età, offrendo occasioni di divertimento e partecipazione”.

Per il programma completo consultare il seguente link: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1680