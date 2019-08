CORSICO. INCIDENTE TRA SUV E MOTO LUNGO IL NAVIGLIO, DUE FERITI

Corsico, 22 agosto 2019 – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16.oo, in via Milano 17, lungo il Naviglio Grande, a qualche decina di metri dove lo scorso 10 agosto venne investita una bambina di 8 anni, un grave incidente è avvenuto tra un Suv e una moto. Violento l’impatto. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, che hanno soccorso i due feriti, un ragazzo e una ragazza, entrambi di 23 anni. Dopo esser stati stabilizzati sono stati portati in ospedale in codice giallo. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per tutti i rilievi del sinistro.

V. A.