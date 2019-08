AUTONOMIA, PRESIDENTE FONTANA AL MEETING: UNICA SECESSIONE E’ QUELLA DELL’EFFICIENZA DALL’INEFFICIENZA

INTESA GIA’ SANCITA CON GOVERNO, NOSTRA PROPOSTA CHIARA DA 1 ANNO

(mi-Lorenteggio.com) Rimini, 23 agosto 2019 – “L’unica secessione e’ quella

dell’efficienza dall’inefficienza. Noi vogliamo che tutto il

Paese diventi efficiente e che possa competere in maniera

uguale. Penso che il sud abbia possibilita’ immense e dunque

avrebbe il dovere di essere messo alla prova. Le due parole che

spiegano il significato dell’autonomia differenziata sono

responsabilita’ ed efficienza”. Lo ha detto il presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana, confrontandosi durante il

meeting di Rimini con i governatori dell’Emilia Romagna, Stefano

Bonaccini; del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga;

della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti; della

Sicilia, Nello Musumeci e della Liguria, Giovanni Toti, sul tema

dell’autonomia differenziata.

BASTA SLOGAN CHE NON RAPPRESENTANO LA VERITA’ DEI FATTI –

Fontana, nel suo intervento, ha sottolineato, come purtroppo

spesso oggi sia data una lettura distorta del processo di

autonomia “con slogan che non rappresentano la verita’ dei

fatti”.

RESIDUO FISCALE LOMBARDIA RIMARRA’ IDENTICO – Una base di

discussione seria, secondo il governatore lombardo, parte dal

fatto che “non si sposta un euro da chi chiede piu’ autonomia nel

pieno rispetto della Costituzione e chi non l’ha ancora chiesta

o la chiedera'”. “Il nostro residuo fiscale – ha sottolineato –

oggi e’ di 54 miliardi di euro e purtroppo rimarra’ tale”.

NON SI ACUISCE DIVARIO FRA NORD E SUD – Riferendosi a chi

sostiene che si aggraverebbe il divario fra nord e sud, Fontana

ha detto che “E’ giusto cambiare il modo centralistico che tiene

il sud schiavo di questo assistenzialismo che va avanti da 50/60

anni. Sono pronto a finanziare 25.000 start up di giovani in

Calabria, un po’ meno a finanziare altrettanti forestali”. Serve

dunque far ripartire il territorio senza ingessarlo quando puo’

correre.

NORME STATALI CI IMPEDISCONO ASSUMERE MEDICI ANCHE SE POTREMMO

FARLO – L’autonomia, va da se’, impatterebbe in maniera

importante anche sulla sanita’. “La Regione Lombardia – ha

proseguito Fontana – e’ quella che ha la miglior sanita’ in Italia

e una delle migliori in Europa, ma una norma nazionale ci impone

un tetto di spesa nelle assunzioni. Questo vuol dire che non

solo la nostra sanita’ non puo’ evolvere, ma e’ costretta a

retrocedere al 2004. In Lombardia dovremmo e potremmo assumere

500 medici, ma non lo possiamo fare”.

ABBIAMO DAVANTI UNA GRANDE SFIDA – “L’autonomia – ha detto

ancora – e’ una grande sfida. Se riusciamo a svolgere meglio i

servizi che oggi sono di competenza statale e se riusciamo a

spendere meglio i soldi che oggi comunque spende lo Stato

centrale, potrebbe innescarsi un circuito virtuoso. Non credo si

debba abboccare a provocazioni di chi non vuole l’autonomia

perche’ non vuole mettersi in discussione. I cambiamenti di

questo Paese passano anche da riforme istituzionali e

l’autonomia e’ modo per svecchiarsi e per dimostrare che i

territori possono essere piu’ efficienti. Preciso che non esiste

un’autonomia ‘soft’ e una ‘hard’, l’autonomia e’ unica e prevista

dalla Costituzione nell’ambito della quale ciascuna Regione

chiede le materia che ritiene piu’ necessarie per il proprio

territorio”.

ACCORDO GIA’ SANCITO CON IL GOVERNO – Fontana ha quindi concluso

precisando che l’accordo sull’autonomi “era gia’ stato sancito

con il Governo e la nostra proposta e’ sul Tavolo da un anno. Non

vedo dove siano i misteri che aleggiano sulla nostra proposta e

non capisco come si possa creare una contrapposizione fra nord e

sud quando il tema vero e’ riorganizzare in meglio il rapporto

fra lo Stato e le Regioni”.

Redazione