BRESCIA. DROGA, DE CORATO: VERA EMERGENZA, PREOCCUPANTI DATI VIMINALE. PIU’ DEL 60% DEGLI SPACCIATORI E’ STRANIERO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2019 – “Lo spaccio di droga e’ una emergenza in

Lombardia. Per citare alcuni episodi di cronaca ricordo gli

ultimi arresti a Milano, Cremona, Pioltello (MI) e quello di

oggi a Brescia”. Lo dichiara l’assessore regionale alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

PREOCCUPANTI DATI IN RELAZIONE 2019 SERVIZI ANTIDROGA VIMINALE

“Secondo i dati riferiti dall’ultima relazione annuale della

Direzione Centrale servizi antidroga del Viminale del 2019 –

aggiunge l’assessore – in Lombardia, sono state denunciate

all’Autorita’ Giudiziaria per reati sugli stupefacenti

complessivamente 5.020 persone, delle quali 3.431 in stato di

arresto, con un aumento dello 0,99% rispetto all’anno

precedente, corrispondenti al 14,05% del totale nazionale. In

provincia di Milano e’ stato registrato il 53,55% delle persone

segnalate a livello regionale, il 9,24% a Brescia, il 6,83% a

Bergamo, il 6,53% a Varese, il 6% a Como, il 4,70% a

Monza/Brianza, il 2,93% a Lecco, il 2,63% a Lodi, il 2,07% a

Mantova, l’1,99% a Sondrio, l’1,93 % a Pavia e l’1,59% a

Cremona”.

NUMERO STRANIERI COINVOLTI IN LOMBARDIA SUPERA MEDIA NAZIONALE –

“Gli stranieri coinvolti nel narcotraffico – sottolinea

l’assessore – sono stati 3.020, con un incremento del 5,15%

rispetto all’anno precedente, dato significativo e preoccupante

e’ che in Lombardia gli stranieri siano il 60,16% dei denunciati

a fronte del 39,77% della media nazionale e che la Lombardia e’

la prima regione in Italia per numero di stranieri segnalati

all’autorita’ giudiziaria per reati di droga. Le nazionalita’

prevalenti sono quelle marocchina, gambiana e albanese”.

ULTIMO RAPPORTO ORIM – “Ricordo che – conclude De Corato –

secondo l’ultimo rapporto di Orim il numero di tunisini

irregolari e’ di 2.500 in Lombardia. I nordafricani irregolari

sono 12.710 a Milano e 24.010 in Lombardia”.