Buccinasco. Vietata l’attività di wakeboard al Lago Santa Maria

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 23 agosto 2019 – A tutela della salute dei cittadini di Buccinasco e dei numerosi visitatori del Lago Santa Maria, nei giorni scorsi il sindaco Rino Pruiti ha firmato un’ordinanza di cessazione dell’attività di wakeboard, sport acquatico da tavola nato dalla fusione tra lo sci nautico

e lo snowboard.

Il provvedimento segue l’ordinanza del 29 luglio che vietava la balneazione nella ex cava di Gudo

Gambaredo, così come prescrive ATS Città Metropolitana. Il Dipartimento Igiene e Prevenzione

Sanitaria dell’Agenzia di Tutela della Salute, infatti, aveva reso noto a tutti i sindaci che i corpi idrici

superficiali quali canali, navigli e cave non sono destinabili a balneazione in quanto destinati ad

altri usi.

“Dopo aver chiesto un parere ad ATS – spiega il sindaco Rino Pruiti – ho firmato l’ordinanza di

cessazione dell’attività di wakeboard che presuppone o comunque non può escludere la

balneazione e pertanto può essere praticata esclusivamente in acque balneabili, quindi non al

Lago Santa Maria di cui per altro non sono stati forniti fino ad oggi dati su verifiche di accessibilità,

monitoraggio e controlli igienico-sanitari volti a garantire la salubrità delle acque. Noi abbiamo il

dovere di tutelare la salute dei nostri cittadini e far rispettare le norme: quell’attività non si può

svolgere”.