Estate a Palermo: consigli di viaggio per una vacanza perfetta

Milano, 23 agosto 2019 – Palermo è il capoluogo della Sicilia: un’isola meravigliosa che durante il periodo estivo può regalare tante emozioni ed è una meta perfetta per tutti quanti. Il bello della Sicilia infatti è che, a differenza della Sardegna o di altre isole come la Corsica, non ha da offrire solamente il mare e delle spiagge da sogno ai vacanzieri. È una meta ideale anche per chi ama visitare le città d’arte e i monumenti, perché è un’isola ricca di storia e di suggestioni culturali davvero molto interessanti. Non è certo un caso se moltissimi turisti scelgono Palermo come punto di riferimento: questa città è semplicemente incantevole e di certo durante una vacanza in Sicilia non solo merita di essere visitata ma si rivela anche un punto strategico. Se avete intenzione di organizzare una vacanza in questo splendido capoluogo e nell’isola che lo ospita, vi lascio alcuni consigli che senz’altro vi torneranno utili.

Come arrivare a Palermo

Per arrivare in Sicilia abbiamo diverse alternative, ma non tutte si rivelano convenienti. Possiamo prendere l’aereo, ma non è di certo economico e anzi, nel periodo estivo rischiamo di spendere moltissimi soldi per un biglietto. Inoltre, arrivando con un aereo non possiamo portare l’auto con noi e siamo costretti a noleggiare un veicolo in loco. L’unico vantaggio di questa soluzione è che ci permette di risparmiare tempo, ma tutto sommato non è certo la scelta vincente.

Una delle alternative più gettonate al giorno d’oggi è il traghetto, che parte dai principali porti italiani ed arriva proprio a Palermo. Chi si trova in una regione del nord Italia può prendere il traghetto Genova Palermo che è comodissimo: il viaggio è piuttosto lungo ma se consideriamo il prezzo del biglietto ed il fatto che in questo modo possiamo imbarcare l’auto, ne vale sicuramente la pena.

Quando andare a Palermo

A Palermo e in Sicilia in generale il clima è mite per gran parte dell’anno, quindi anche nei mesi meno centrali dell’estate possiamo stare benissimo se non addirittura meglio. Bisogna sempre ricordare che i mesi più gettonati dai turisti sono luglio ed agosto, quindi se ne avete la possibilità evitate di partire in questo periodo. I mesi perfetti per una vacanza al mare a Palermo sono giugno (la prima metà) e settembre: il clima è mite, il mare caldo e c’è molta meno confusione nelle spiagge e nei monumenti.

Cosa vedere a Palermo in estate

A Palermo ci sono diverse spiagge per vivere il mare cristallino senza doversi spostare troppo dalla città, quindi non ci soffermeremo su questo punto. Le cose da vedere a Palermo sono davvero moltissime, quindi vi consiglio prima di tutto di fare un giro per il centro storico in modo da entrare nel vivo di questa città e ammirarne le meraviglie architettoniche. Tra i monumenti da non perdere assolutamente ci sono il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, ma ce ne sono molti altri che meritano senz’altro una visita. Un consiglio? Acquistate una guida perché Palermo è davvero grandissima e ne avrete bisogno per orientarvi e non perdervi le cose più belle da vedere.

L. M.