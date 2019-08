Lissone. Disinfestazione anti-zanzare, giovedì 29 agosto quarto intervento sul territorio

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 23 agosto 2019. Proseguiranno anche nel periodo estivo – con un intervento già programmato nella notte fra giovedì 29 e venerdì 30 agosto – i trattamenti di disinfestazione in città contro le zanzare.

Nel 2019 sono stati programmati 5 interventi di disinfestazione larvicida e adulticida anti-zanzare, di cui 3 già avvenuti rispettivamente ad inizio e fine giugno e a fine luglio. L’ultimo in programma sarà effettuato il 29 settembre.

Il Calendario dei trattamenti della Campagna di disinfestazione 2019 viene effettuato – come ogni anno – attraverso interventi antilarvali e adulticidi presso le tombinature e le caditoie stradali, le scuole e i giardini pubblici.

Gli interventi sono eseguiti da tecnici specializzati nelle giornate indicate nel calendario pubblicato sul sito internet comunale – eccezion fatta per avverse condizioni meteorologiche – durante le ore notturne.

Il trattamento nelle aree private è invece a cura e spese dei proprietari o di chi ne ha l’effettiva disponibilità. Interventi costanti su tutte le aree del territorio sia pubbliche che private permettono un maggior controllo sulla proliferazione di tali insetti.

Per una lotta efficace alle zanzare è quindi necessario che la cittadinanza svolga un proprio ruolo consapevole, in sinergia con gli interventi programmati dall’Ufficio Ambiente Comunale, evitando di lasciare contenitori (sottovasi, ciotole d’acqua per cani e gatti, ecc.) per più di un giorno senza ricambio d’acqua.

L’Unità Ambiente del Comune di Lissone rimane comunque a disposizione per qualsiasi tipo di informazione sulla tematica e degli antilarvali.

Redazione