MALTEMPO, ROLFI: REGIONE VICINA AD AGRICOLTORI, BRESCIA PROVINCIA CON PIU’ DANNI

ASSESSORE: COMPARTECIPEREMO A FONDO DI GARANZIA DELL’ISMEA

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 23 agosto 2019 – “La Regione e’ in campo per sostenere

gli agricoltori a ripartire e ci impegniamo a compartecipare al

fondo di garanzia Ismea”. Lo ha detto l’assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione

Lombardia, Fabio Rolfi, intervenendo a Brescia, nella sede

Coldiretti, all’incontro con il ministro delle Politiche

agricole, Gianmarco Centinaio, e il presidente nazionale

Coldiretti, Ettore Prandini.

I PRESENTI – Prima dell’appuntamento bresciano, l’assessore ha

svolto un sopralluogo per la verifica dei danni che ha

interessato le aziende agricole Paradiso di Torbole Casaglia e

Sant’Ambrogio di Lograto, al quale erano presenti, oltre al

ministro delle Politiche agricole e al presidente di Coldiretti,

il direttore generale di Ismea Raffaele Borriello, il presidente

di Coldiretti Lombardia, Paolo Voltini, e Stefano Simeoni, capo

gabinetto della Prefettura.

BRESCIA PROVINCIA PIU’ COLPITA – “A fronte degli ingenti danni

subiti dalla Lombardia – ha spiegato l’assessore Rolfi -,

Regione Lombardia ha subito inviato, nella giornata di ieri, la

richiesta al Governo dello stato di emergenza. Registrando,

tramite le schede Rasda, danni per 207 milioni a privati e

aziende e altri 86 per il comparto agricolo, di cui 47, tra

colture e impianti, a Brescia e provincia”. “E’ dunque chiaro che

Brescia – ha sottolineato – e’ la provincia piu’ colpita”.

REGIONE AL VOSTRO FIANCO SUBITO – “Non mi riferisco solo a

colture – ha affermato Rolfi -, ma anche agli impianti, alle

serre e alle strutture produttive. Per questo la nostra rapidita’

nel chiedere lo stato di emergenza, la pronta conta dei danni e

l’affiancamento alle misure di Ismea e la disponibilita’ di

Coldiretti ci consentiranno di essere concretamente al vostro

fianco”.

LE DATE DEL MALTEMPO – Il maltempo ha colpito il territorio

bresciano il 5 e 11 maggio, l’11 giugno e il 2, 7 e 12 agosto

interessando le colture della soia, del mais, dei pomodori,

degli ortaggi, della frutta, dei vigneti, degli uliveti e del

miele. Con danni, secondo le stime di Coldiretti, di 25,7

milioni di euro.

SERVONO LE ASSICURAZIONI – “Considerando questi dati e la

violenza dei fenomeni – ha detto l’assessore Rolfi rivolgendosi

ai tanti agricoltori in sala – e’ chiaro che dobbiamo mettere in

campo misure che vi aiutino a riprendere al piu’ presto a

produrre, a lavorare”. “Regione Lombardia – ha aggiunto –

ribadisco che e’ al vostro fianco, come lo e’ il ministro

Centinaio”.

Ministro che ha ribadito il veloce esame della richiesta di

stato di emergenza da parte di Regione Lombardia e di lasciare,

in caso di addio al ministero, le carte in regola per aiutare il

prima possibile gli agricoltori.

EVENTI PER DEFINIRE PAC E PSR – “Voglio guardare anche il lato

positivo – ha affermato l’assessore Rolfi – di questi eventi

calamitosi. Capitano mentre stiamo definendo la nuova Pac e il

nuovo Psr”. “Questo ci consente di spingere sul versante delle

assicurazioni contro questi danni – ha spiegato – allineandoci

al clima in mutazione sempre piu’ veloce”.

AGRICOLTURA LOMBARDA E’ INNOVATIVA – “La Lombardia – ha concluso

Rolfi – ha un’agricoltura sempre piu’ innovativa e, come tale,

bisognosa di forme di assicurazione da danni sempre piu’

dinamiche e in grado di essere applicate con celerita’. Per non

fermare un settore trainante della nostra economia regionale”.

Parole che hanno trovato l’accoglimento del ministro Centinaio e

che sono state particolarmente gradite dal numero uno di

Coldiretti Prandini, che ha ringraziato ministro e assessore per

la vicinanza pronta e autentica nell’immediatezza dei danni.

Redazione