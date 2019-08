Milano. Per non dare nell’occhio usavano i taxi, presi due ladri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2019 – La Squadra Mobile di Milano, dopo una indagine, nata dopo che un poliziotto del commissariato di Cinisello, ha notato ad Affori in via Palmaria, due albanesi su una BMW 645 con fare sospetto e uno con indosso guanti tagliati, ha arrestato albanesi di 27 e 29 anni per due furti in casa nel Nord Italia, per una rapina impropria e per la ricettazione di una Bmw da 100 mila euro e 4 orologi preziosi.

Gli agenti li hanno bloccati dopo la verifica sul numero di targa, che ha rivelato che si trattava di una targa rubata appartenente ad una Fiat e che la Bmw era stata sottratta a Brescia il 9 agosto mentre era in attesa di immatricolazione. Gli investigatori hanno monitorato i due, scoprendo che si spostavano da via Palmaira al loro appartamento in via Cesena con i taxi, per non dare nell’occhio.

V. A.