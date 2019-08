MISS ITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: ELETTE ALTRE DUE FINALISTE – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Torino, 23 agosto 2019 – Miss Italia è tornata alle origini e ha celebrato i suoi 80 anni nella suggestiva cornice del Lago Maggiore, dove nacque nel lontano 1939.

Al Cava Drink & Restaurant di Baveno (VB), la giuria del concorso ha eletto la sesta finalista regionale assegnando il titolo di Miss Be_Much Piemonte e Valle D’Aosta ad Erica Ceste, 24 anni di Collegno, alta 1,78 capelli castani e occhi verdi, lavora, balla hip hop, pratica nuoto ed equitazione.

Sul podio, nell’ordine, Chiara Savino e Asia Rodrigez, entrambi ventenni ed entrambe alessandrine; Megan Poscio, 18 anni di Pieve Vergonte (VB); Giada Guerra Colosi, 19 anni di Torino; Susanna Golizia, 19 anni di Moncalieri. Assegnate, inoltre, le fasce fuori concorso di Miss Cava Drink & Restaurant e Miss Hotel Beau Rivage, andate rispettivamente ad Aurora Fumero, 19 anni di Savigliano (Cn) e Michelle Lombardo, 18 anni di Verbania.

Da Baveno ad Asti, dove al Sunny Club Castiglione Alessia Richieri, 20 anni di Piossasco (TO), ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle D’Aosta. Capelli biondi e occhi marroni per 1,68 di altezza, Alessia studia al DAMS di Torino, canta in un gruppo e presenta una trasmissione televisiva dedicata al calcio.

Sul podio anche Maria Sole Cravero, 20 anni di Asti, Chiara Savino, 20 anni di Alessandria, Giada Guerra Colosi, 19 anni di Torino, Asia Rodrigez, 20 anni di Castellazzo Bormida (AL) e Giorgia Giobbe, 18 anni di Torino.

Madrina d’eccezione della serata la stupenda Elisa Liistro, blogger e testimonial di Acqua Rocchetta, già finalista regionale delle passate edizioni di Miss Italia.

Entrambe le ragazze accedono di diritto alle prefinali nazionali del concorso, che si terranno a Mestre dal 26 al 29 agosto.

