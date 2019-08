Valtellina. Valfurva, elicottero a doppia elica atterra vicino case, tre feriti

(mi-Lorenteggio.com) Santa Caterina Valfurva, 24 agosto 2019 – Ieri, intorno alle ore 13.00, in via Magliaga, un uomo di 65 anni, un bambino di 10 anni e un ragazzo di 18 anni, sono stati soccorsi da due ambulanze e dall’elisoccorso, dopo esser stati colpiti da alcuni detriti, alzati dal vento causato dalle due eliche di un elicottero dell’esercito in atterraggio di emergenza. L’elicottero stava trasportando un grosso generatore e altro materiale, quando uno dei due cavi non teneva bene il carico ed è stato necessario per il pilota atterrare.

V. A.