Incidente sull’A4 in direzione Torino all’altezza dello svincolo di Sirmione, 12 coinvolti

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 25 agosto 2019 – Stamane, intorno alle ore 10.00, lungo la Serenissima, in direzione Torino, all’altezza dello svincolo di Sirmione, km 248, per un incidente tra più veicoli, la cui dinamica è in fase di accertamento, dodici persone sono rimaste coinvolte, tra queste anche due bambini di 8 anni.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso giunto da Milano, mentre luogo dell’incidente sono giunte quattro ambulanze, un’automedica, la Polstrada di Verona e i Vigili del Fuoco.

Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato temporaneamente bloccato e lunghe code si sono formate, visto l’intenso traffico per il rientro dalle ferie.

Sulla medesima autostrada, stanotte, intorno alle ore 2.00, sempre in direzione Torino, all’altezza dello svincolo di Desenzano e Brescia est, per un incidente, una donna di 50 anni è stata ricoverata in codice rosso al Poliambuanza.

V. A.