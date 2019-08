Svizzera. Piper diretto in Italia precipita sul passo del Sempione, 3 morti tra cui un neonato

Un altro piper ha fatto un atterraggio di emergenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2019 – Un piccolo velivolo del tipo “Piper” è partito alle 09:00 da un aeroporto nel Canton Vaud con destinazione Italia. Per ragioni attualmente poco chiare, l’aereo si è schiantato alle 10:25 sul Passo del Sempione sopra l’ospizio ed è andato in fiamme.

Il pilota, un passeggero e un bambino sono morti. L’identificazione formale è in corso da parte della polizia cantonale del Vallese.

Sempre oggi, un piccolo aereo monomotore è atterrato nel pomeriggio (25.8.2019) a Bauma. Il pilota e il suo passeggero non sono rimasti feriti, l’aereo ha subito qualche danno.

Il pilota di 68 anni e un passeggero di 67 anni erano su un volo turistico quando il motore si è spento per ragioni sconosciute fino ad ora. Il pilota ha quindi deciso di effettuare un atterraggio di emergenza su un prato in una frazione vicino a Bauma. Il servizio antincendio Bauma è stato mobilitato per il salvataggio.

V. A.