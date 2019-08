Due gravi incidenti sull’A4 tra Desenzano e Brescia

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 26 agosto 2019 – Due gravi incidenti sono avvenuti sull’A4 in direzione Torino nel bresciano.

Stamane, intorno alle ore 11.00 sulla A4 in direzione Torino, un grave incidente è avvenuto nel tratto Bs Ovest- A35/Travagliato per un tamponamento tra un mezzo pesante e un furgone. Ci sono stati 2 feriti di cui uno in codice giallo portato alla Poliambulanza, l’altro codice rosso ai Civili di Brescia con l’elisoccorso.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 16.30, nel tratto tra Desenzano del Garda e Brescia est, sempre in direzione Torino, in un incidente sono rimaste coinvolte sette persone. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polstrada e un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desenzano.

V. A.