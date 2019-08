Si parla di Radio Radicale alla Festa dell’Unità di Milano

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 agosto 2019 – La Festa dell’Unità di Milano parte quest’anno anche con il dibattito “Parliamo di Radio Radicale” questo venerdì alle 1830 la ospita alla Festa dell’Unità” in via Fabio Massimo, 36 a Milano all’Ex Discoteca Karma.

Il Partito Democratico milanese è stato vicino alla battaglia per la salvezza del servizio pubblico fornito da decenni dalla creatura di Marco Pannella, ora che un finanziamento di 3 milioni di euro ha consentito di guadagnare tempo è importante conquistare una gara d’appalto che metta in sicurezza la trasmissione delle sedute parlamentari e l’immenso archivio di Radio Radicale, definita da alcuni “la scatola nera della repubblica”.

E farlo qualunque sia l’esito della burrascosa crisi di governo in corso.

Il dibattito sarà moderato da Alessandro Giungi, Consigliere Comunale del Partito Democratico a Milano, assemblea dove il PD ha promosso insieme a Forza Italia una mozione a favore della radio. I relatori saranno Diana De Marchi, Consigliera Comunale del Partito Democratico a Milano, Enrico Borg, ex Consigliere Provinciale del Partito Democratico a Milano e consigliere del Comitato Salviamo Radio Radicale di Milano, l’Avvocato Simona Giannetti, membro del Direttivo di Nessuno Tocchi Caino, Anna Bruni, collaboratrice del Garante dei Detenuti di Pavia e Gianni Rubagotti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale.

Si può arrivare coi mezzi con la metro Porto di Mare o parcheggiare gratuitamente.

