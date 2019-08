Assicurazione Sanitaria per Stranieri in Italia: cos’è, a cosa serve e come funziona

Milano, 27 agosto 2019 – L’assicurazione sanitaria per stranieri in area Schengen è una polizza che permette di tutelare la propria persona nell’eventuale ipotesi che si verifichi la necessità di cura e assistenza medica durante il proprio viaggio.

Questa tipologia di assicurazione riguarda il rimborso delle spese mediche, di ricovero, di infortuni o problemi che si presentino durante il viaggio per stranieri in Italia o nell’Area Schengen (26 paesi europei in cui vi è la libera circolazione di persone).

Questa tipologia di assicurazione copre ogni tipo di spesa medica, secondo i massimali stabiliti. Offre nel complesso un’ampia gamma di garanzie che rendono il viaggio più sereno.

Che cos’è l’assicurazione per gli stranieri in viaggio in Italia e nell’Area Schegen

Come spiegato sul sito ufficiale Ergoassicurazioneviaggi.it, chiunque decida di viaggiare nell’Area Schengen o comunque in Italia e in Europa, può stipulare una polizza assicurativa basata sulla propria età e sulle proprie esigenze.

Il primo soccorso viene assicurato a tutti i turisti che visitano questi paesi, tuttavia chiunque chieda un Visto Schengen è obbligato ad avere un’assicurazione medica al fine di coprire eventuali costi che possano subentrare.

Si tratta solitamente di spese mediche d’urgenza, ricovero e rimpatrio. L’assicurazione sanitaria copre un periodo determinato, offre alcune importanti garanzie a sostegno del viaggiatore.

Gli stranieri che intendano entrare in Italia o nella zona euro sono tenuti a stipulare la polizza per ricevere il visto di ingresso.

A cosa serve l’assicurazione sanitaria viaggio per stranieri

L’assicurazione sanitaria relativamente ai soggetti che viaggiano verso l’Italia e verso i paesi dell’area Schengen serve a coprire tutte le spese mediche e le necessità che possano presentarsi di cura e assistenza.

Quando si viaggia in un paese straniero infatti vi è la copertura e l’assistenza di primo soccorso, tuttavia possono presentarsi delle necessità eccezionali che richiedono il pagamento extra per eventuali interventi, spese mediche, acquisti di medicinali.

Per alcuni cittadini questa assicurazione non è solo opzionale ma è obbligatoria per trascorrere la permanenza nel paese ospitante.

Si tratta quindi di due casistiche completamente differenti, da un lato c’è l’obbligo per i turisti dall’altro invece l’opzione di poterla sottoscrivere al fine di non incorrere in problemi di alcun tipo.

Quando si risiede anche temporaneamente all’estero, si rischia di incorrere in problemi medici di qualche tipo, grave o meno che sia. Questo comporterebbe delle spese anche elevate che invece l’assicurazione va a coprire nei limiti dei massimali stabiliti.

Per questo bisogna stare attenti quando si sottoscrive il contratto, stabilendo dei limiti utili e soprattutto fondati sulla propria persona e sulle proprie esigenze specifiche, guardando a tutti i dettagli che esso offre.

Cosa copre l’assicurazione sanitaria viaggio per stranieri

Ogni assicurazione è diversa e per questo bisogna vagliare le possibilità di ognuna. È possibile attivare una polizza contro gli infortuni o una che integri più interventi, a seconda delle proprie esigenze.

Solitamente il contratto copre infortuni, assistenza presso strutture anche private presenti nel Paese, garanzia di rimpatrio in caso di problemi medici, assistenza verso il Paese d’origine.

Nel complesso l’assicurazione offre un’assistenza sanitaria 24 ore su 24 in caso di malattie, infortuni e problemi nel settore medico. Sono coperte le spese mediche per:

infortuni e malattie che si verifichino durante il soggiorno,

tutela durante il soggiorno all’estero,

assistenza domiciliare,

degenza ospedaliera,

rientro anticipato,

consulenza telefonica.

Ovviamente ogni tipologia di assicurazione può offrire dei benefici più o meno complessi. Qualora si presentasse un intervento medico urgente questo sarà coperto secondo i massimali, saranno forniti i farmaci necessari e coperta la degenza ospedaliera.

L’assicurazione solitamente ricopre anche il salvataggio dell’assistito in caso di problemi particolari ed offre una linea di comunicazione per lo straniero verso l’assistenza medica offerta da enti ed ospedali.

Vantaggi di assicurare la propria salute quando si viaggia in EU

L’assicurazione sanitaria per stranieri, siano essi visitatori, turisti, studenti che intendano arrivare in UE per un soggiorno breve o lungo, è un obbligo se derivanti da un paese extra-EU e opzionale per chi vive nell’area europea ma comunque una buona garanzia.

L’assicurazione sanitaria permette a chiunque, al di là della propria nazionalità, di ricevere le cure necessarie durante la permanenza nella zona Schengen.

I casi in cui è obbligatorio:

a seguito della richiesta del visto di ingresso per turisti che intendano soggiornare per un periodo di novanta giorni, per coloro che necessitano di un permesso di soggiorno poiché intenzionati a trattenersi per più di tre mesi.

Il vantaggio principale di stipulare un’assicurazione sanitaria quando si viaggia in Europa è godere di una copertura totale nel caso in cui si verifichi un’esigenza medica particolare durante la permanenza all’estero.

Per i cittadini extracomunitari la normativa europea ha stabilito, ai sensi della Decisione 2004/17/CE del 22 dicembre 2003, per gli individui stranieri l’obbligatorietà di viaggiare in Italia e in Europa con un’assicurazione sanitaria di viaggio.

Questa assicurazione deve essere in linea con i requisiti Schengen, ovvero capace di coprire tutte le spese mediche che potrebbero incorrere durante la permanenza.

Nel complesso è possibile affermare quindi che al fine di rendere la propria permanenza più tranquilla, agevole e completamente priva di rischi è possibile sottoscrivere un’assicurazione sanitaria aggiuntiva.

Nei paesi dell’area Schengen ha piena validità la propria copertura sanitaria, tuttavia grazie all’assicurazione di viaggio è possibile stipulare una linea aggiuntiva che copra eventuali danni o spese inaspettate.

L. M.