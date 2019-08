BAREGGIO – DECORO URBANO, IL COMUNE MULTA L’IMPRESA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 27 agosto 2019 – Il Comune ha comminato una sanzione di 4.000 euro all’impresa che si occupa dello spazzamento strade, svuotamento cestini e pulizia cigli dei marciapiedi. “Dopo avere sollecitato a luglio, per l’ennesima volta, un lungo elenco di interventi, siamo tornati da un breve periodo di vacanza e la situazione era uguale se non peggiore di prima – affermano gli assessori Lorenzo Paietta e Nico Beltramello -. La ditta che si è aggiudicata l’appalto si giustifica con la carenza di personale ma a noi questo non interessa: paghiamo ed è un nostro diritto pretendere un servizio all’altezza”. Da qui la decisione di multare l’impresa con il massimo della sanzione possibile.

L’Amministrazione comunale ha ben presente il problema: “I cittadini continuano a segnalarci situazioni di incuria e hanno ragione – continuano Paietta e Beltramello -. Purtroppo questo appalto è stato ereditato dal passato e scade a giugno 2020. Fino a quella data faremo tutto quello che è possibile fare, con ogni mezzo a nostra disposizione, per fare rispettare il contratto e garantire un servizio che sia quantomeno dignitoso. Dopodiché predisporremo il nuovo bando con ‘paletti’ precisi al fine di non ritrovarsi più in situazioni come questa”.

