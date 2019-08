Cesano. Incidente tra Vespa e auto, ferito 62enne

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 27 agosto 2019 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.30, in orario di punta, dopo la pausa estiva, nella trafficata via Vespucci, all’altezza della nuova rotonda nei pressi della Casa dell’Acqua, per un incidente tra un Vespa, condotta da un 62enne e una vettura familiare, è intervenuta un’ambulanza dell’Intervol, che, ha trasportato il ferito all’ospedale San Carlo di Milano, in codice verde.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per tutti i rilievi.

V. A.