OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA: SERVE LEGGE OLIMPICA

ANTONIO ROSSI: PERFETTAMENTE IN LINEA CON TEMPI INDICATI DA CIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 agosto 2019 – L’urgenza dell’approvazione di una

Legge olimpica e quella di una la Fondazione come possibile

forma giuridica del soggetto che dovra’ organizzare i giochi

giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Questi i principali temi al centro dell’incontro fra il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del

Veneto, Luca Zaia (in video collegamento), di quello

del Coni, Giovanni Malago’ e dei sindaci di Milano, Giuseppe Sala

e di Cortina, Gianpietro Ghedina, del sottosegretario alla

Presidenza della Regione Lombardia, Antonio Rossi, presenti

anche due dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

LEGGE OLIMPICA ENTRO NOVEMBRE – “E’ necessario che venga

approvata una Legge olimpica entro novembre – ha detto Fontana –

perche’ molti delle questioni sul tavolo, siano esse di natura

fiscale o organizzativa, potrebbero essere dipanate molto piu’

facilmente. Prima sara’ approvata, prima saranno chiariti

determinati meccanismi fondamentali per i giochi”.

PIU’ PROBABILE FONDAZIONE CHE S.P.A – Per quanto riguarda la

forma giuridica del soggetto che avra’ il compito di organizzare

i giochi, il governatore lombardo ha detto che “in linea di

massima abbiamo optato per la Fondazione, stiamo lavorando in

maniera determinata, per arrivare pronti alla prossima riunione

del 3 ottobre”.

NESSUN CONTRACCOLPO PER VICENDE GOVERNO – Rispondendo alle

domande dei giornalisti, Fontana ha spiegato di non temere

contraccolpi dalle vicende del Governo. “Siamo partiti coesi tra

di noi – ha chiarito – poi abbiamo avuto un aiuto dal

sottosegretario Giorgetti che e’ riuscito a sostenerci nei

momenti importante. Adesso continuiamo per conto nostro. Se poi

il Governo futuro ci sosterra’ bene, altrimenti andremo avanti.

L’importante e’ che si vada d’accordo tra noi”.

SOTTOSEGRETARIO ROSSI: IN LINEA CON TEMPISTICHE INDICATE DA CIO

– “Sono state delineate anche le caratteristiche del futuro Ceo

o amministratore delegato – ha puntualizzato, Antonio Rossi – e

la strada giusta da intraprendere potrebbe essere proprio quella

della Fondazione a seconda della forma giuridica che sara’

scelta. Alla prossima riunione del 18 settembre a Palazzo

Lombardia o al piu’ tardi a quella del 3 ottobre a Verona avremo

le principali indicazioni. Si sta andando avanti. Per ora siamo

in timing perfetto con quelli che sono i tempi dettati dal Cio

che prevedono la formazione della societa’ entro 5 mesi

dall’assegnazione dei Giochi”.

Redazione