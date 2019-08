Arrestato autore aggressione capotreno a Legnano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 agosto 2019 – “Voglio complimentarmi con gli agenti

della Polfer, abili a individuare il gambiano che lo scorso 19

agosto aveva aggredito un capotreno a Legnano”. E’ il commento

dell’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale Riccardo De Corato.

TANTI PRECEDENTI – “A carico del 23enne – ha spiegato De Corato

– risultano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio,

droga, ingresso illegale nel nostro territorio nazionale ed

anche la misura dell’avviso orale emessa dal Questore di Milano.

Cosa ci faceva allora libero di girare per il nostro territorio

indisturbato?”.

ADESSO SCONTI LA PENA – “Adesso – ha aggiunto – e’ stato

denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale,

lesioni e interruzione di pubblico servizio. Il mio augurio e’

che, oltre alla denuncia, venga arrestato, sconti la pena senza

riduzioni e venga espulso dal nostro territorio”.

“Torno a ribadire, infine – ha concluso De Corato – che e’

necessario che i militari oltre che a presidiare le stazioni,

salgano e scendano dai treni, controllando la situazione anche a

bordo dei convogli”.

Redazione