Bosisio Parini (Lecco). 18enne si ustiona mentre aggiusta ciclomotore, trasportato al Niguarda

(mi-Lorenteggio.com) Bosisio Parini – Lecco, 28 agosto 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.10, in via Giacinto dei Fiori, al civico 9, un 18enne, per cause in fase di accertamento da parte dei militari dell’Arma e dei Vigili del Fuoco, mentre aggiustava il suo ciclomotore, improvvisamente si è incendiato ustionandolo in parte del corpo.

Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Verde Bosisio e stato, poi, affidato al personale dell’elisoccorso, giunto da Como, che lo ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, specializzato nelle cure per le ustioni, in codice giallo.

V. A.