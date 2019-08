Legnano. OLTRESEMPIONE IN FESTA – DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 28 agosto 2019- Domenica 1 settebre 2019 in Via Barbara Melzi si svolgerà la manifestazione OLTRESEMPIONE IN FESTA

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 saranno presenti diverse animazioni e giochi per bambini, gonfiabili e passeggiata sul pony. Bancarelle con prodotti artigianali oltre a sconti e promozioni presso i commercianti della via.

Saranno presenti anche punti di ristoro.

La manifestazione è organizzata da Confcommercio Legnano e Distretto Urbano del Commercio – LegnanoOn

Redazione