F1. Gran Premio di Monza, tutto pronto per Vedano Gp 2019

(mi-lorenteggio.com) Vedano al Lambro, 29 agosto 2091 – L’amministrazione comunale di Vedano al Lambro – Assessorato al Commercio anche per l’anno 2019 ha organizzato la manifestazione denominata Vedano Gp 2019.

Vedano Gp 2019 che si affianca agli eventi in programma presso il Comune di Monza ed i Comuni della Provincia, adiacenti al Parco di Monza e sedi dei principali accessi all’Autodromo, prevede la realizzazione di allestimenti scenografici ed un fitto calendario di attività.

L’evento che si svolgerà in Largo Repubblica ovvero la piazza antistante il Comune di Vedano al Lambro ed aree limitrofe, avrà inizio Giovedì 5 Settembre e terminerà Domenica 8 Settembre.

Vedano Gp 2019 comprende allestimenti di auto e moto da corsa e storiche, in particolare si segnala: Kawasaky area hospitality motorhome con esposizione moto e test drive; esposizione di auto statiche offerte da monza garage; area monster, esposizione di auto storiche offerte da Mams.

Sarà presente la scuderia Vrk che offrirà l’esperienza dei loro simulatori motorsport, nonchè esposizione di go kart con la presenza del motorhome ufficiale scuderia birel.

Per i più piccoli l’associazione canter asd allestirà l’area pony con l’esperienza del grooming nonché del battesimo della sella.

Il venerdì sera si svolgerà l’esibizione di Shaloice vincitore del primo Vedano festiv al lambro 2k19, a seguire esibizione della band big bang the history of the rock ovvero tutti i successi rock dagli anni 80 a d oggi.

Sabato sera si svolgeranno le esibizioni del gruppo Laicheit ovvero tributo Rammstein e a seguire la band kissing venus (modern hard rock).

Tutti i giorni è attiva l’area food and beverage allestita dalle nostre attività attività commerciali: Doc, Pit Stop, Pizzeria Vedano Uno e Crema e cioccolato co-organizzatori dell’iniziativa.

La manifestazione sarà anticipata dalla serata di giovedì sera nella quale vista la ricorrenza del 90°anniversario, il palco di Largo Repubblica dalle 20.30 ospiterà la trasmissione in diretta “Griglia di partenza” condotta dal noto Luigi Vignando e trasmessa in diretta dall’emittente Telenova visibile sul canale 14 del digitale terrestre. La trasmissione ospiterà numerosi ospiti del mondo del motorsport e ci permetterà di entrare nell’atmosfera del 90°Gp F1 d’Italia. Appuntamento che vuole diventare una futura tradizione del Vedano Gp.

Per la realizzazione dell’evento si ringraziano gli sponsor Brianzacque, Kawasaky e Confc ommercio-Unione commercianti nonché i partner dell’iniziativa Doc, Pit stop, Crema e cioccolato, Pizzeria Vedano Uno e la società di comunicazione PassPartout.

Redazione