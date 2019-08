INCENDI RIFIUTI, CATTANEO E DE CORATO: NUCLEI POLIZIA AMBIENTALE ATTIVATI A COMO,CREMONA,LODI, MANTOVA, PAVIA E VARESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2019. “La polemica sollevata dal Pd

sull’istituzione dei ‘Nuclei di Polizia ambientale’ e’ priva di

ogni fondamento”. Lo affermano gli assessori regionali Raffaele

Cattaneo (Ambiente e Clima) e Riccardo De Corato (Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale).

“Regione Lombardia – precisa Cattaneo – si e’ prontamente

attivata per promuovere con le Prefetture la creazione di Nuclei

al fine di prevenire lo stoccaggio, il traffico illecito e gli

incendi di rifiuti. Le iniziative avviate stanno dando risultati

significativi in termini di prevenzione. E la provincia di Lodi

e’ tra quelle in cui i Nuclei sono attivi”.

“Bisogna inoltre ricordare – aggiunge De Corato – che lo scorso

11 aprile abbiamo illustrato agli amministratori dei Comuni

capoluogo le norme per la sottoscrizione di un accordo di

collaborazione con Regione Lombardia finalizzato proprio

all’attivazione sperimentale dei Nuclei. Accordo che e’ stato gia’

sottoscritto con i Comuni di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia

e Varese”.

I Nuclei Ambiente sono presieduti dai Prefetti e composti da

forze di Polizia, Arpa, Vigili del fuoco, Ats e Polizie Locali.

Si sono gia’ svolti gli incontri presso le prefetture, come anche

decine di controlli agli impianti delle province. Inoltre, sono

stati organizzati corsi di formazione gestiti da Arpa per le

polizie locali, censimenti di immobili attraverso il

coinvolgimento dei sindaci, controlli integrati con le forze

dell’ordine.

“In Lombardia – spiega Cattaneo – e’ presente un modello di

gestione dei rifiuti che opera all’interno della legalita’ e che

ha un forte impatto sul funzionamento del nostro sistema

economico. Cio’ che va contrastato con ogni mezzo e’ la gestione

illecita dei rifiuti. Regione Lombardia si e’ attivata per

promuovere forme di prevenzione, ma ricordo che non ha alcuna

competenza nella repressione dei reati”.

“Inoltre – conclude De Corato – ragionando in termini piu’

ampi, sottolineo che stiamo continuando ad incentivare

l’attivita’ mirata alla sicurezza dei cittadini. Esempio

concreto e’ lo stanziamento di circa 636.000 euro per il

triennio 2019 – 2021, destinato al personale, all’acquisto di

materiali tecnici e di strumentazione da impiegare non solo

negli interventi di sicurezza urbana, ma anche per quella

ambientale”.



