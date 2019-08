La vacanza lavoro della bellissima Eva Henger

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2019 – Terminato il periodo vacanziero per milioni di Italiani tirando le somme tra le mete preferite la Palma d’oro se l’aggiudica il Domina Coral Bay di Sharm El Sheik, che torna a risplendere grazie ai tanti ospiti come la bellissima Eva Henger e tanti altri dello Show Biz Italiano.

È stata una vacanza lavoro l’estate quella della bellissima Eva Henger, la sua presenza al Domina Coral Bay in Sharm El sheik ha fatto rivivere come per incanto i tempi d’oro del noto centro turistico quando l‘allora Marta Marzotto con l’Italia che contava faceva vivere la dolce vita egiziana, ma, come per incanto la nostra Eva nazionale è stata capace molto di più, hai tempi dei social network, ogni foto che lei pubblicava riceveva lei e il Domina Coral Bay milioni di like da ogni parte del mondo mandando totalmente in tilt i social network.

Tanti amici Vip hanno seguito Eva Henger, né citiamo solo alcuni, Umberto Smaila, con il figlio Rudy, Ambra Lombardo, il mitico Giovanni Ciacci, Parigi Antonella, Sergio Vastano. E la bella Miss Benedetta Pettinari. Insomma il Domina Coral Bay quest’anno ha fatto da padrona nella comunicazione web grazie a ospiti come la bellissima Eva Henger, che come si suol dire .. se dietro a un grande uomo c’è una grande donna la stessa cosa vale per la nostra Eva nazionale… perché dietro una grande donna c’è…..

V. A.