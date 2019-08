(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2019 – Intorno alle ore 11.30 di stamane, un evento ha coinvolto 11 persone su un tram in via Torino a Milano all’altezza del civico 77, in conseguenza del fatto che alcuni bambini hanno azionato l’estintore. Coinvolti una famiglia di 8 persone (mamma e sette bimbi) e altre 3 persone di cui due hanno rifiutato trasporto. Tutti con sintomi lievi, portati in ospedale (Policlinico, San Paolo e De Marchi) per precauzione.

V. A.