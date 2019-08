PARTE IL PROGETTO #LEONARDO500 SUL NAVIGLIO GRANDE, FESTE E SAGRE DEL TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 29 agosto 2019 – Nell’Ovest Milanese il mese di settembre sarà caratterizzato dalle celebrazioni leonardesche, organizzate in occasione dei 500 anni dalla scomparsa del genio Leonardo Da Vinci.

È quanto rileva il Settore Turismo del Consorzio dei Comuni dei Navigli che opera nelle tre aree territoriali denominate Abbiatense, Castanese e Magentino.

Il Consorzio, in collaborazione anche con altre amministrazioni comunali non ancora convenzionate per le attività di promozione turistica del territorio, tra cui Abbiategrasso e Magenta in primis, sta promuovendo il progetto culturale di grande valenza turistica #leonardo500 sul Naviglio Grande.

Nel pomeriggio di domenica 8 settembre si svolgerà un evento inaugurale che coinvolgerà i comuni che hanno aderito a questo progetto. È stato approntato un ricco calendario di manifestazioni che si svolgeranno tra settembre 2019 e maggio 2020.

Il prossimo 8 settembre una imbarcazione, con a bordo i rappresentanti dei Comuni dell’Ovest Milanese, risalirà il Naviglio Grande lungo il ramo “delle Delizie”, da Abbiategrasso a Cuggiono, facendo tappa presso tutti i pontili dei Comuni rivieraschi.

La partenza è prevista alle ore 15.00 circa dall’imbarcadero di Abbiategrasso, in località Castelletto Mendosio, Alzaia Naviglio Grande, di fronte al Palazzo Cittadini Stampa. Per ogni Comune parteciperà anche un rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi o un giovane under 14, al fine di coinvolgere in modo diretto le nuove generazioni in questo progetto storico, culturale e turistico di promozione del territorio. Ai giovani spetterà il compito di declamare, a bordo del battello, aforismi o brevi passi tratti dagli scritti di Leonardo Da Vinci.

Gli eventi di settembre nei Comuni del Consorzio

Numerose sono le iniziative di settembre per il tempo libero promosse dalle amministrazioni che fanno parte del Consorzio dei Comuni dei Navigli. Ecco di seguito una selezione degli appuntamenti dal 1 al 15 settembre 2019 che si svolgeranno in particolare nei Comuni di Bernate Ticino, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Morimondo e Turbigo.

A Bernate Ticino, dal 1 al 16 settembre 2019, si terrà la manifestazione “Settembre Bernatese”, con appuntamenti per grandi e piccini, tra questi: sabato 7 settembre alle ore 21.00 processione mariana sul Naviglio Grande e a seguire spettacolo pirotecnico; domenica 8 settembre alle ore 16.30 “XXXV Regata storica sul Naviglio Grande”, con partenza dal Ponte Storico di Castelletto di Cuggiono e arrivo al Ponte Storico di Bernate Ticino, dove alle ore 18.15 si terrà la cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni leonardesche; domenica 15 settembre alle ore 15.30 a Casate il “Trofeo del Giuet”, gonfiabili per bambini; lunedì 16 settembre alle ore 21.00 concerto nell’oratorio San Giuseppe.

A Besate, dal 30 agosto al 2 settembre 2019, si terrà il “Feston da Besà” promosso dall’Amministrazione comunale, commercianti e associazioni. In programma, presso il centro polifunzionale “Il Parchetto”, l’oratorio e le vie del paese, tanti eventi musicali ed enogastronomici, mostre, giochi e la sfilata della fanfara dei bersaglieri “Aminto Caretto” di Melzo con omaggio ai caduti. Venerdì 30 agosto alle ore 23.00 ci sarà l’atteso spettacolo pirotecnico.

A Cassinetta di Lugagnano, dal 3 al 9 settembre 2019, si svolgerà la “Festa Patronale” con eventi musicali, teatrali e sportivi ma anche mercatini, bancarelle e street food (sabato 7 e domenica 8 settembre). In particolare, si segnalano: martedì 3 settembre alle ore 21.00, presso il Centro polifunzionale di piazza Negri, un evento organizzato dal Gruppo Giovani Cassinetta, nell’ambito delle celebrazioni leonardesche. Si tratta della presentazione del film Magnitudo “Leonardo 500”, prodotto e diretto da Francesco Invernizzi; mercoledì 4 settembre alle ore 21.00, sempre nel Centro polifunzionale, l’incontro dal titolo “Legalità, mafia e territorio: vigilanza e responsabilità” con don Emilio Maltagliati e don Massimo Mapelli; venerdì 6 settembre alle ore 19.00 in viale Lombardia, la gara podistica “StraCassinetta”; sabato 7 settembre alle ore 13.00 all’imbarcadero, il “Gran fondo del Naviglio”, storica gara di nuoto di 24,5 km da Cassinetta alla Darsena di Milano e alle 22.00 lo spettacolo pirotecnico; lunedì 9 settembre alle ore 21.00 in piazza Negri concerto del Corpo Musicale San Carlo.

A Castano Primo, nei giorni 6, 13 e 20 settembre 2019 dalle ore 19.00 alle 23.30, si terrà l’evento “Sotto gli ombrelli” a cura dei commercianti con intrattenimento, degustazioni e negozi aperti. Mentre domenica 8 settembre alle ore 18.00, si svolgerà l’evento “Strakolor. Parti vestito di bianco e … colorati camminando!” a cura del Comitato Genitori e ASD Amici dello Sport. Sabato 14 e domenica 15 settembre, presso la tensostruttura, appuntamento con la “Festa dello sport”, con esibizioni delle associazioni sportive cittadine.

A Corbetta, sabato 7 settembre 2019 alle ore 11.00, nella sala multimediale della biblioteca comunale in piazza 25 Aprile, invito all’ascolto con l’evento “Lo sai che è … musica barocca?”. Domenica 8 settembre alle ore 14.00, presso il Parco di Villa Angelo della Torre (Villa Pagani), appuntamento con il “Musik Factory Show”, esibizione musicale dell’associazione “Musik Factory”, a cura dell’Ass. Amici dei Pompieri Volontari di Corbetta. Al via i corsi autunnali promossi dall’associazione CIF, con il contributo del Comune, presso l’edificio Ex-Onmi di via Verdi: da lunedì 9 settembre lezioni per creare collane di bigiotteria e da martedì 10 settembre lezioni di base di cucito. Per informazioni telefonare al numero 342.7607834. Sabato 14 settembre dalle ore 9.45 alle 12.00, presso la biblioteca comunale, appuntamento con la “Mini Maratona di Lettura”, con iscrizione obbligatoria entro il prossimo 11 settembre. Sempre il 14 settembre ma alle ore 21.00, presso la sala polifunzionale di piazza 1° Maggio, si terrà lo spettacolo teatrale “D’io – I nuovi idoli” di e con Alessandro Stellacci (ingresso: 10 euro intero, ridotto under 25 anni 8 euro). Domenica 15 settembre, con ritrovo in piazza Beretta alle ore 7.30, si svolgerà la terza edizione della gara ciclistica categoria Allievi F.C.I. “Trofeo 6 nipoti – Città di Corbetta”, per iniziativa dell’Equipe Corbettese e il patrocino dell’Amministrazione comunale.

A Morimondo, domenica 15 settembre 2019 in via XXV Aprile, si terrà la tradizionale “Festa del Forno”, organizzata dalla Pro Loco. In programma degustazioni, mercatini enogastronomici e di hobbistica, laboratori pomeridiani per i più piccoli. È previsto anche uno speciale menu a pranzo al costo di 20 euro a persona (gratis under 6), con prenotazione obbligatoria.

A Turbigo, dal 6 al 12 settembre 2019 in programma tanti eventi culturali, musicali e gastronomici in occasione della “Festa Patronale”. Venerdì 6 settembre alle ore 21.00, presso la Chiesa Beata Vergine Assunta, sarà inaugurata la mostra internazionale “I miracoli eucaristici nel mondo”, ideata e progettata da Carlo Acutis scomparso all’età di 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Interverrà il dott. Sidi Perin, vicepostulatore della causa di beatificazione e padrino di cresima di Carlo. Giovedì 12 settembre alle ore 21.00, presso Nuovo Iris in via Roma 5, con ingresso libero, nell’ambito delle celebrazioni leonardesche, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni dei Navigli, sarà presentato il libro dello storico Gabriele Pagani “Storie d’acqua. Contado di Milano: dalla formazione della pianura alla civiltà dei fontanili e dei navigli lombardi”. Mentre lunedì 16 settembre nelle vie del centro si svolgerà la “Fiera Autunnale”.