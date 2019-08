TV. Ritorna il salotto di Italia Amica con tante novità

Benedetta Pettinari affiancherà nella conduzione Maristella Gallotti e Ghyblj Lombardi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2019 – Nel pomeriggio di ieri, in una affollata location milanese, si è tenuta la presentazione della nuova edizione della trasmissione televisiva “Italia Amica”.

Il format televisivo giunto alla sua ottava edizione sarà in onda tutte le domeniche in diretta dalle 14.00 alle 16.00 da settembre a dicembre.

Come sempre, nel salotto di Italia Amiche si siederanno ospiti Vip del mondo dello spettacolo, della cultura della politica e dello sport, che, di puntata in puntata, si racconteranno svelando agli ascoltatori le loro più intime storie di vita.

La grande novità in questa nuova edizione sta nella conduzione, infatti, alla storica coppia di conduttori Maristella Gallotti e Ghyblj Lombardi, si aggiunge la bellissima ( perché realmente molto bella è! ) e molto professionale Benedetta Pettinari, già finalista del concorso Miss Italia con la ambita fascia di Miss Miluna.

Benedetta Pettinari, seppur onorata di far parte della famiglia di Italia Amica, non è nuova d’esperienza alla conduzione, infatti, è appena rientrata da Sharm el Sheik, dove ha ricoperto il ruolo di conduttrice televisiva per il Domina Tv , canale web con milioni di follower in tutto il mondo, titolare del noto villaggio Turistico del Domina Coral Bay in Sharm el Sheik. Quindi che dire?

Maristella, Benedetta e Ghyblj vi danno appuntamento in TV con Italia Amica la Tv degli Italiani.

Vittorio Aggio