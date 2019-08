Abbiategrasso. Nidi gratis, anche quest’anno al via il bando regionale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2019 – In continuità con le precedenti edizioni, anche per il 2019-2020 Regione Lombardia promuove la Misura Nidi Gratis per sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro.

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

Tutti i dettagli sui requisiti necessari per accedere al beneficio e sulle modalità di presentazione della richiesta sono indicati sul sito di Regione Lombardia https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/19-20-nidi-gratis

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile scrivere una email a nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it, oppure chiamare il Call Center di Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1.

Redazione