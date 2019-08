Climb Milano” arriva a Milano il 13 e 14 settembre area parcheggio MM Pagano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2019 – È ispirato dalla convinzione che le pareti rappresentino opportunità e non ostacoli, l’evento di free climbing che The North Face porta a Milano allestendo una parete d’arrampicata urbana unica nel suo genere.

L’evento, parte della campagna Walls Are Meant For Climbing, si rivolge a tutti, con tipologie di arrampicata adatte sia ai neofiti che ai più esperti della community. L’evento coinvolgerà anche scuole, gruppi giovanili e associazioni benefiche a partecipare. In particolare, coinvolte due Onlus: la Fondazione Laureus Italia Onlus e l’associazione Francesco Realmonte Onlus che avranno dei momenti dedicati. Street food e performance musicali contribuiranno a creare un vero e proprio festival dell’arrampicata. Ecco una piccola anticipazione di quello che la community milanese troverà a Climb Milano: https://www.youtube.com/watch?v=TjQmo1rDJHM&feature=youtu.be.

Gli atleti del team The North Face Stefano Ghisolfi e Hervé Barmasse, saranno a disposizione per offrire consigli e suggerimenti ai climber.

Pensata con un’attenzione particolare alla sostenibilità, la parete da arrampicata, unica nel suo genere, è realizzata con container riutilizzati e sarà donata a un ente benefico dopo l’evento per garantire che l’eredità dell’arrampicata rimanga anche dopo la fine dell’evento.

Tina Rolen, VP Marketing, The North Face EMEA ha commentato: “Dal 1966, The North Face ha visto le pareti non come ostacoli, ma come opportunità. Vogliamo rendere l’arrampicata accessibile a tutti. Ecco perché abbiamo creato l’evento e l’abbiamo reso gratuito. Invitiamo anche scuole, gruppi giovanili e associazioni di beneficenza a partecipare e sperimentare il senso di realizzazione che si prova sulla parete. Questa è un’opportunità per la community del climbing di aprirsi e riunirsi per ispirare gli altri”.

Dopo Monaco di Baviera e Londra, Milano sarà l’ultima tappa di un’estate all’insegna dell’arrampicata che ha portato migliaia di persone ad avvicinarsi a questo sport grazie alla possibilità, offerta da The North Face, di arrampicare gratuitamente in tutta Europa.

L’Evento è patrocinato dal Comune di Milano, Assessorato alla qualità della vita, sport e turismo.

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, visitare https://www.eventbrite.co.uk/e/walls-are-meant-for-climbing-climb-milano-tickets-69184776529

Aspettando Climb Milano…

In attesa del grande appuntamento milanese con l’arrampicata, la community Never Stop Milano, in collaborazione con Cisalfa Sport, organizzerà nelle settimane precedenti all’evento 3 allenamenti speciali, durante i quali sarà possibile registrarsi di persona anche all’evento Climb Milano del 13 e 14 settembre. Ulteriori dettagli qui: https://www.eventbrite.co.uk/e/neverstopmilano-training-session-feat-cisalfa-sport-tickets-70783759129

Redazione