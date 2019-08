MILANO. IDROSCALO: LE VACANZE PROSEGUONO ANCHE A SETTEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2019. L’estate non si ferma in Idroscalo. Il Mare di Milano si prepara a regalare un rientro in città davvero unico con tante attività all’insegna dello sport e del divertimento, tra gare di canoa, corse di beneficienza e uno speciale evento dedicato allo street food.

Si parte già il primo weekend del mese, davvero ricco di iniziative. Dal 6 all’8 settembre Idroscalo ospiterà il Campionato Italiano Assoluto Canoa Velocità La sfida, a ingresso libero e gratuito per il pubblico, si svolgerà dalle 08:00 alle 20:00. In contemporanea, venerdì 6 si terrà la 3^ Gara Nazionale di Triathlon, mentre sabato 7 e domenica 8 sarà la volta dell’Idronation, due giornate promozionali di roller organizzate dall’Associazione Pinoy Club. Un’occasione unica per scoprire il mondo dello skateboard, uno sport da pochissimo diventato disciplina olimpica, osservare le acrobazie – i trick – dei giovani skater e scoprire l’area skate di Idroscalo e le sue strutture certificate, sicure e fruibili dagli sportivi che le utilizzano.

E ancora, per chi desidera fare un ultimo tuffo, sarà possibile fare un bagno nel bacino fino al 6 settembre mentre per i più piccoli, piscine e gonfiabili rimarranno aperti fino al 15 settembre.

Sempre domenica 15, in occasione di Milano Bike City, Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e main sponsor del Parco, promuove l’Idroscalo Bike Day: un evento totalmente gratuito dedicato a famiglie, amici o veri sportivi per scoprire le bellezze dell’Idroscalo rigorosamente su due ruote.

Mentre dal 26 al 29 settembre torna lo Street food truck festival special edition – barbecue. Dopo il grande successo dell’appuntamento di giugno, torna la tre giorni dedicata al miglior streat food del mondo per celebrare il “re” degli appuntamenti estivi e sociali: il barbecue.

Da segnare in agenda anche l’appuntamento di sabato 28 settembre con Energy Swim Milano, manifestazione di nuoto in acque libere composta da 3 gare: hard da 5000 mt per i più esperti, medium da 1700 mt, e twin da 1700 mt cronometrata da svolgere rigorosamente in coppia. E ancora, domenica 29 dalle ore 17:00 Idroscalo Teatro Walter Chiari (Ingresso Riviera Est) si trasformerà in una location perfetta per un vernissage di arte con la presentazione del Catalogo Parco dell’arte e Museo Giovani Artisti. A seguire sarà possibile visitare il percorso scultoreo del Parco.

Per tutto il mese di settembre, Idroscalo è davvero il centro sportivo più versatile e divertente di Milano, grazie agli appuntamenti settimanali con coach di running, cross trail in notturna e night trail. Sport e movimento anche per i bambini con il gruppo di Triathlon kids, e ancora allenamenti combinati di corsa, bici e nuoto, che si terranno tutti i sabati del mese. Mentre, per chi ama le discipline più soft, si svolgeranno anche 3 giornate open day (12,19 e 26 settembre) di yoga.

Per tutto il mese di settembre infine, continua l’appuntamento serale del Drive In: una ricca programmazione di grandi classici e pellicole moderne per sopravvivere al rientro in città.

Redazione