(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2019 – Poco prima delle ore 11.00, in via Sardegna, all’altezza del civico 45, per un incidente nella dinamica del quale un 85enne è deceduto sul colpo dopo esser stato investito da un furgone. Inutili i soccorsi di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Viola Rozzano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per tutti i rilievi del sinistro.

V. A.