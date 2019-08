(mi-lorenteggio.com) Gorla Minore (Varese), 30 agosto 2019 -Incidente sul lavoro in via Ambrogio Colombo; un operaio di 39 anni è rimasto incastrato tra due rulli in un macchinario. Soccorso d’urgenza è stato portato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Varese. In corso le indagini per capire e ricostruire quanto avvenuto.

V. A.

(immagine d’archivio)