Val Brembana (Bg). Escursionista 61enne deceduto a Roncobello

(mi-lorenteggio.com) Roncobello, 31 agosto 2019 – E’ precipitato per una settantina di metrii e ha perso la vita. Intervento oggi, sabato 31 agosto 2019, per un escursionista di Gazzaniga (BG) di 61 anni. Era partito con un gruppo di altre persone dal posteggio di Mezzeno verso il Pizzo Pietra Quadra, in Val Brembana.

Poco distante dalla cima è inciampato ed è caduto lungo un pendio erboso molto ripido. Le persone che erano con lui hanno chiesto subito aiuto. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio, le squadre da terra di tecnici della VI Orobica e i Carabinieri. L’intervento si è concluso poco prima dell’una.